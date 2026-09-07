El contundente mensaje de Javier Milei en la reunión de Gabinete en Casa Rosada: «No hay cambios»

El presidente Javier Milei le reiteró este lunes al gabinete de ministros que no hará cambios en la política económica y ratificó el rumbo. Fue en respuesta a una serie de datos negativos y de planteos que se multiplicaron en las últimas horas sobre la necesidad de afianzar la reactivación de la economía con “más plata en la calle”.

Milei les dijo a sus colaboradores que modificar lo que se está haciendo en materia económica sería un error porque pondría en riesgo los “resultados” alcanzados.

“El presidente ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos”, señalaron fuentes oficiales al concluir la reunión que se extendió por casi dos horas.

Milei convocó por segunda semana consecutiva a su cuerpo ministerial y, si bien el tema Malvinas acaparó buena parte de la charla, el jefe de Estado volvió a bajar un mensaje contundente.

En esta ocasión hubo asistencia perfecta de todos los ministros y a la mesa se sumaron la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Con nuevos datos privados que demuestran que la actividad económica sigue estancada para todo lo que no sea petróleo, energía o minería, en las últimas horas crecieron las voces que sugieren que es necesario que Milei acepte modificaciones al programa para acelerar “el derrame”.

Una fue la de la exvicedirectora del FMI, Gita Gopinath, quien pidió que el gobierno acelere la compra de reservas internacionales, lo cual de forma implícita propone un dólar más caro.

Por su parte, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, insiste en cada aparición pública en la necesidad de que el gobierno levante por completo el cepo y compre más dólares.

En el mismo sentido, se pronunció el economista, Rodolfo Santángelo, quien marcó “no existe disyuntiva” entre bajar la inflación y recuperar actividad, al sostener que “el arte de la política económica debe ser atacar las dos cosas simultáneamente, o sea, desinflación más reactivación”.

A su vez, Pablo Goldin de la consultora Macroview afirmó que “las restricciones del esquema monetario no permiten la reactivación”.

Estos son algunos de los tantos profesionales de la economía que vienen marcando la necesidad de ajustes.

Las opiniones se acompañan con informes privados que muestran que la economía no despega. El más reciente surgió de ADEFA, que comunicó que en agosto la producción de automóviles cedió 24% y las ventas a concesionarios 14%. En tanto, los despachos de cemento en el octavo mes del año cayeron 8,1% en forma interanual.

Asimismo, la recaudación impositiva mostró bajas en el IVA consumo y en el impuesto al cheque, lo cual confirma la debilidad de la actividad interna.

Por otra parte, en el último informe de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central, los analistas redujeron la previsión de crecimiento a 2% para 2026, cuando al principio de año estaba en 3,5% y el gobierno aspiraba a que fuera más de 5%.

Pese a este escenario, Milei fue enfático con el objetivo de inducir a sus ministros a que no duden a la hora de comunicar que no habrá cambios.

El próximo jueves habrá una bocanada de oxígeno para el discurso oficial cuando el INDEC informe la inflación de agosto la cual estará por debajo del 2% retomando el sendero a la baja.

El viernes “la palabra” será del ministro de Economía, Luis Caputo, que deberá llevar adelante una licitación de bonos para conseguir refinanciar $ 8 billones en vencimientos. El mercado estará atento a si “suelta pesos” o si sigue con la absorción. A juzgar por los dichos de Milei esta mañana, lo más probable es que se incline por la primera alternativa.

En otro aspecto vinculado a la economía, Milei ponderó las más de 17 mil desregulaciones que ya realizó el ministro del área, Federico Sturzenegger, quien también presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

El Gobierno analiza el proyecto de ley sobre Malvinas

Durante la reunión de gabinete también se analizó la cadena nacional realizada por el presidente sobre la causa Malvinas, las medidas anunciadas y su impacto mediático.

En este sentido se analizó el proyecto de ley que será enviado al Congreso que contiene los cambios propuestos y se determinó que sea en la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento del proyecto.

Dada la relevancia y el impulso que la Casa Rosada quiere darle al tema, se definió que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti participen de la Mesa Política para continuar ordenando los próximos pasos.

La agenda del lunes de Javier Milei

En la mañana, Milei recibió en la Casa Rosada a directivos de Tesla, quienes le comentaron los planes de la compañía en el país. Estuvieron presentes junto al presidente, la secretaria general, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Por parte de la empresa participaron David Feinstein, Director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, Directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; Stephan Spazier, Jefe de Nuevos Mercados; además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.

Luego, mantuvo una reunión con autoridades de DayOne Data, compañía que desarrolla y opera infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.

Por la tarde, recibió a Hela, el can que formó parte del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) y se retiró luego de intervenir en numerosos procedimientos bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

De esta forma, Milei concentró actividades en un día, dada su predisposición a no tener actividades en la Casa Rosada y trabajar en la residencia de Olivos.