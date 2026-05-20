Entre el desgaste económico y las disputas internas, Javier Milei lidia con un clima político cada vez más espeso

El gobierno de Javier Milei afrontó este miércoles nuevas manifestaciones en contra de sus políticas. En esta ocasión, las protestas sumaron a representantes del sector de salud —quienes reclaman por los recortes presupuestarios—, así como a empresarios y trabajadores industriales, afectados por la caída de la actividad, la falta de consumo y la destrucción de puestos de trabajo.

Javier Milei frente a un espeso clima político por la interna y las protestas callejeras

Los movimientos en las calles se sumaron a la feroz interna que dirigentes y simpatizantes de La Libertad Avanza mantienen sin pausa a través de las redes sociales.

La movilización más importante fue la que realizó el sector de la salud, que marchó desde la sede de la cartera hasta la Plaza de Mayo en rechazo al recorte de $ 63.000 millones que dispuso el Gobierno nacional la semana pasada para mantener el equilibrio fiscal luego de la baja de la recaudación impositiva. Además, repudiaron la disminución de medicamentos disponibles en el Plan Remediar, la baja de los aranceles médicos que dispuso el PAMI para la atención de pacientes y el recorte de prestaciones.

Al igual que una semana atrás con la marcha universitaria, el Gobierno descalificó la protesta al considerarla solo de carácter político. En esa línea, apuntan directamente a la conducción de la provincia de Buenos Aires.

“Mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las provincias, la provincia de Buenos Aires no solo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Al mismo tiempo, afirman que el gobierno de Axel Kicillof le debe a los hospitales SAMIC (que comparten con Nación) $ 644.700 millones.

Mientras esto sucedía en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar para controlar una manifestación de empresarios y trabajadores por el cierre de fábricas en la localidad bonaerense de San Martín, durante la que se intentó cortar la Av. General Paz.

Esta movilización incluyó a dueños de pymes –especialmente textiles–, sindicatos industriales y afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que acompañaron en apoyo a los empleados del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Cuando los manifestantes se propusieron cortar la principal arteria del AMBA, la policía los dispersó y hubo enfrentamientos.

Respecto de la situación industrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las autoridades de la UIA, en un encuentro cordial, pero en el que no se avanzó en medidas concretas.

El gobierno ratificó su rumbo y no habrá cambios en la base estructural, ni tampoco tiene pensado modificar el tipo de cambio para darle competitividad al sector por esta vía.

Con la calle agitada socialmente y un día a día viscoso porque la actividad no fluye, la disputa interna en las entrañas libertarias le agrega incertidumbre al panorama político y a la progresión del plan económico.

En otro capítulo de la disputa entre los distintos sectores del oficialismo nacional, Daniel Paserini (conocido como Gordo Dan) dijo que a Milei “le mintieron” con la versión de la supuesta operación de prensa contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Paserini intentó demostrar que la cuenta de “X” de la que salieron ataques a miembros del gobierno está directamente vinculada a Menem.

“Wayback Machine cargó el tuit original de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente”, posteó.

Milei había dicho que Menem había sido víctima de una “operación de prensa” a partir de algunos informes que le habían acercado. Pero Paserini, lejos de intentar calmar las aguas, insistió en la búsqueda de pruebas que incriminarían al riojano.

Durante la mañana de hoy, los seguidores de Paserini continuaron la saga con saludos del mismo tono: “Buenos días a todos los que no le mentimos al presidente”.

A este clima se le debe sumar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aún no presentó su declaración jurada, pese a que el propio Milei había anunciado que era inminente. Incluso la senadora Patricia Bullrich adelantó la presentación de la suya con la intención de presionar al jefe de los ministros.

Corresponsalía Buenos Aires