Volver al centro clandestino por propia voluntad

«Las celdas me parecían más grandes, fue la primera impresión. Y recordé lo que me dijo un compañero cuando lo acompañé a Rawson: cuando me metieron acá, la celda me parecía enorme y son chiquitas”, parafraseó Mario Colonna, tras el recorrido que hizo hace un mes en el denominado “Pozo de Quilmes”, donde estuvo secuestrado unos 9 días en un tramo de su desaparición en La Plata.



Fue del 8 al 17 de agosto de 1976, en Quilmes. Pero el periplo comenzó antes:hace 47 años, un 30 de julio de 1976, un grupo de tareas lo secuestró durante la madrugada junto a su hermano Juan Carlos (que permanece desaparecido) y los llevó vendados, a los golpes y bajo tormentos al lugar que luego fue identificado como Arana.

De aquel lugar, lo trasladaron el 8 de agosto a la brigada de Quilmes, donde habían desalojado de presos comunes el tercer piso para instalar a los perseguidos políticos. Terminó en la tercera de Valentina Alsina, donde los “blanquearon” en diciembre y lo llevaron a la U9 de La Plata.

Juan Carlos, con el que compartió cautiverio y torturas en Arana, cree Mario que permaneció cautivo en ese lugar hasta noviembre, cuando hubo una gran razia de extermino ordenada por los represores en los centros clandestinos.

El «Pozo de Quilmes» fue declarado Sitio de Memoria en 2022 y la secretaría de Derechos Humanos de esa intendencia, coordina visitas guiadas como parte del programa de Memoria, Verdad y Justicia

“Conmueve cuando comenzamos a hablar con los compañeros con quién estabas, qué decían… ellos están armando la historia de lo que nos ocurrió” dijo.

Memoria



El “pozo” se logró situar como sitio de Memoria en 2020. Colonna declaró en el juicio Brigadas en abril de 2021, por zoom, cuando regían aún condiciones de aislamiento por el coronavirus.



Explicó que Hugo Coloane, con quien estuvo preso después en Caseros y en la U9 de La Plata, es parte de la secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad de Quilmes y lo invitó a recorrer el lugar, junto con Viviana Buscaglia, de Suteba, que trabaja en la comisión de recupero de Sitios de Memoria.



“Tomaron parte de mi declaración en el juicio de cómo llegué y qué había en esa celda cuando era un chupadero. Es importante que esto se siga difundiendo y no se pierda, porque de lo contrario, se va a volver a repetir: ya vemos como en España y Francia avanza la ultraderecha”, dijo.



Así, tras 47 años, volvió “por propia voluntad, motu proprio” al lugar del secuestro, así como lo dijo Orlando“Nano” Balbo en el reconocimiento judicial de la delegación Neuquén de la policía federal como centro clandestino. Fue con su compañera de toda la vida, Graciela y Rubén Schell, además de Buscaglia y Coloane.

“Había intentado ir, pero como no estaba declarado Sitio, era mirar de afuera. Fue el segundo lugar donde estuve secuestrado: se abrió un portón grande y ya adentro había una escalera que nos hicieron subir hasta el tercer piso: habían sacado a los presos comunes y quedaban las paredes con restos de revistas, desde allí se veía la luz de afuera y un hospital. Fuimos los primeros secuestrados en el tercer piso”, recordó.

Explicó que ahora está abierto al público en recorridas. “ Estuvimos toda la mañana y gran parte de la tarde charlando y contando anécdotas de parte de la historia de la cárcel”, dijo.

Buscando a David Lugones, reconoció luego a su torturador

Fue el 30 de julio (a la madrugada) hace 47 años, cuando la patota ingresó a la casa de Mario Colonna y se lo llevó a él y a su hermano Juan Carlos. En la casa de La Plata estaba también la madre de David Lugones, Carolina, que con otro hijo de 12 años estaba en el departamento para visitar a David, que lo habían secuestrado y lo tenían detenido en la U9. David, con 19 años cursaba su primer año de medicina y Mario Colonna el cuarto. Las familias eran del Valle y se conocían.En Arana “el que estaba con la picana era una voz conocida: y cuando se me aflojó la venda, pude ver que era el mismo que nos atendió en Inteligencia cuando acompañaba a Carolina a buscar a David: el capitán Gustavo Adolfo Cacibio, al mando de la SIDE de La Plata.

Cada vez que estoy en el dentista, me acuerdo de la picana. Zumbaba como una turbina, tenía como un alternador. Era aterrador Mario Colonna, ex legislador rionegrino (2003-2007)

La «Escuelita» será un museo de Sitio en el Parque de Memoria

En la región, algunos sobrevivientes visitaron el lugar de su cautiverio en contadas ocasiones a partir de la reapertura de las causas penales en 2005. En 1984, siete sobrevivientes regresaron furtivamente y por la zona del río, alcanzaron el centro clandestino para hacer un reconocimiento, junto con la comisión de legisladores y organismos que formaban parte de la CONADEP.



En 2014, como parte del desarrollo del tercer juicio y cuando aún no se abría la calle Chaco, un grupo numeroso de sobrevivientes acompañó la inspección ocular que hicieron los jueces en el lugar, donde ya no estaba la vieja casona debido a que fue derrumbado hasta los cimientos pese a que había una restricción judicial para que no ocurriera.



En esa jornada no solo se visitó los fondos del Batallón en Neuquén capital, sino también las comisarías de Cipolletti y Cutral Co y la delegación Neuquén de la policía Federal.



Otra inspección ocular federal en 2019 permitió que algunos sobrevivientes pudieran constatar en la ex U9 (que ya está deshabitada de internos) en el sector de calabozos donde se mantuvo cautivos a los presos y presas políticas durante la dictadura cívico militar.



Luego de que se realizaron señalizaciones como Sitios de Memoria, la provincia firmó un convenio con Nación para que 4,2 hectáreas detrás del Batallón, quedasen bajo dominio provincial con el fin de desarrollar un sitio de memoria.



Se realizó un concurso de ideas y ganó un proyecto que prevé conservar lo que fue el centro clandestino bajo la modalidad de Museo de Sitio: será preservado con un techo y una estructura en altura que irá por sobre el terreno para conservar las bases y el lugar utilizado por los torturadores para la persecución política. Está previsto iniciar el contrato para hacer el proyecto ejecutivo.