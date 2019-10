Kiss se despide de Argentina con un concierto confirmado

KISS llega a la Argentina por última vez con su gira “End Of The Road” World Tour 2020 para tocar el 9 de mayo en el Campo Argentino de Polo presentado por Flow Music Experience.

Los t ickets estarán a la venta a partir de este jueves 3 a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $2.500 + Service Charge en Preventa 1.

Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2, y así sucesivamente.

Después de una épica y legendaria carrera de 45 años que comenzó con la era de leyendas del rock and roll, KISS anunció que se despedirá de sus fans de todo el mundo con su última gira internacional: "End of the Road".

Conocidos por sus característicos e incomparables espectáculos, KISS ha demostrado durante décadas por qué son sin duda el show en vivo más emblemático del rock'n roll. La banda que es parte del Hall Of Fame of Rock & Roll y que ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, ha dicho que esta gira está dedicada a los millones de fanáticos que son parte del KISS Army.

"Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables." dijo KISS.

Preventa exclusiva con Tarjeta Santander desde el jueves 3 al miércoles 9 de octubre inclusive o hasta agotar stock de 25.000 entradas.

KISS ofrecerá la oportunidad de adquirir un paquete limitado de Meet & Greets, para mas información visitar www.KISSonline.com

Para acceder al Meet & Greet es necesario contar con el ticket para el show.