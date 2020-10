Koeman no dio pistas del equipo de Barcelona para el clásico con el Real Madrid

Ronald Koeman no confirmó el equipo ni dio pistas de los once que jugarán el clásico frente al Real Madrid. Gentileza.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, no confirmó ni dio detalles del equipo que recibirá mañana a Real Madrid por la Liga española, al mismo tiempo que evitó referirse a la posible presencia de Antoine Griezmann, al afirmar que no va a hablar del delantero francés "antes de cada partido".

El entrenador holandés en la previa del clásico español que se jugará en el Camp Nou desde las 11.00, no descartó la presencia de Griezmann, quien estuvo en el banco de los suplentes y no jugó ni un minuto en la goleada por 5-1 que el Barcelona le propinó el martes último como local a Ferencvaros de Hungría por la Champios League.

En las últimas semanas, el entrenador y el delantero francés se cruzaron en una polémica por el lugar que Koeman le ordena ocupar a Griezmann en la cancha, sobre la banda derecha, cuando el jugador comentó que se siente más cómodo de media punta detrás de los delanteros.

En la rueda de prensa que el club catalán transmitió hoy desde su página, Koeman sostuvo que "Griezmann tiene opciones de jugar y no es bueno hablar de su función en cada partido, porque hay más jugadores y el equipo es más importante. Debemos planificar las cosas tácticas y elegimos los mejores jugadores para sacar el mejor resultado".

En cuanto al Real Madrid, el entrenador del equipo blaugrana consideró que "puede ser que en las dos últimas jornadas no haya sacado buenos resultados, pero eso no quiere decir que tenga baja moral. Tienen jugadores muy experimentados, saben que deben ganar el clásico tras las dos últimas derrotas y no creo que influya lo que pasó últimamente".

En relación con su equipo, el ex jugador comentó que "lo más importante es el rendimiento de cada jugador y no veo problema de tener a gente joven en el equipo. Para tener experiencia tienen que jugar partidos".

Lionel Messi tiene su lugar asegurado en el equipo de Barcelona que mañana jugará el clásico con el Real Madrid. Gentileza.

"Solo pienso en el mejor equipo para el clásico, y eso no depende de los años de un jugador", agregó Koeman, quien decidirá horas antes del partido la formación titular del Barcelona, aunque se descuenta la presencia del argentino Lionel Messi, capitán del representativo catalán.