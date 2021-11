La actriz española Isabel Torres contó que le quedan «dos meses de vida» y conmocionó las redes

La actriz española Isabel Torres, de gran popularidad a nivel mundial por su rol de Cristina Ortiz en la serie «Veneno«, se despidió para siempre de sus seguidores en redes sociales y generó gran conmoción.

Sucede que la artista trans atraviesa un cáncer que hizo metástasis en sus huesos, por lo que estuvo internada en los últimos días, y los médicos le adelantaron que le quedan «dos meses de vida», según contó ella misma.

“Este es el último video que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy”, dice en el video desgarrador que filmó y publicó en Instagram.

Torres es reconocida activista por el movimiento LGTBIQ+ en su país, por lo que es un símbolo para la militancia por los derechos del colectivo y ha dado vida al popular personaje español, también trans. Además de «Veneno», uno de sus últimos papeles en la ficción fue en «Los Javis».

La actriz fue diagnosticada con cáncer en 2018, pero decidió hacer públicas las circunstancias dos años después. Entonces, dijo que le había “salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande” y que se encontraba con “mucho dolor y muchos problemas”.

Ahora, notablemente cansada, la artista reconoció que el dolor es lo que peor lleva: “En principio, me han dado dos meses de vida. Si supero estos dos meses, bien. Y si no, pues también, ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa”.

“La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Un beso muy grande, cuídense muchísimo. Nos vemos pronto si dios quiere y si no, nos vemos en el cielo”, se despidió Torres.