La agente sanitaria de Pilcaniyeu que se trasladaba a caballo y en bicicleta

“Somos más que agentes sanitarios. Somos carteros, compañeros, familia”. Selva nació en el paraje de Pichi Leufu y en el 2010, cuando tenía apenas 22 años, decidió anotarse en un curso como agente sanitaria rural en el hospital de Pilcaniyeu sin saber, que su vida cambiaría para siempre.

“Somos como el ojo del hospital”, sintetizó la mujer. Pero la tarea va mucho más allá. Hoy, en medio de la pandemia, continúa recorriendo distancias enormes para visitar y asistir a la población rural, llevar medicamentos para la gente o bien sus animales, módulos alimentarios, las semillas que provee el INTA y hasta las tareas para los niños que envían las escuelas de la zona.

Junto a otro agente sanitario, atienden a unas 70 familias distribuidas en tres parajes de la Línea Sur.

La caída de ceniza por la erupción del volcán Cordón Caulle Puyehue fue la prueba de fuego para Selva Ruiz. “Soy productora ante todo también, tengo animales en el campo y en ese momento, empezamos a ayudar al hospital para llevar cosas a las familias de la zona”, contó.

Un año después, ingresó como agente sanitaria en el hospital de Pilcaniyeu, junto a Carlos Sandoval, “otro vecino de Pichi Leufu”.

“Él agarró la zona que va desde la escuela 98 en Pichi Leufu Abajo hasta la zona de Arroyo Blanco; a mí me tocó desde escuela 98 hasta el predio de la Conea, Laguna Los Juncos y el paraje La Fragua”, detalló Selva.

Sus tres primeros meses como agente sanitaria, se trasladó a caballo hasta las viviendas de las familias. Pero el animal sufrió un accidente en La Fragua y comenzó a usar una bicicleta hasta que el año pasado, Salud Pública adquirió un cuatriciclo.

Los agentes sanitarios rurales realizan cuatro rondas al año, como mínimo a cada familia. Sin embargo, hay quienes requieren una visita semanal, quincenal o mensual. “En los parajes tenemos de todo. Controlamos las enfermedades crónicas. Controlamos que no falte la medicación. Tenemos muchos insulino dependientes y familias sin luz que deben conservar una lapicera de insulina en un pozo de agua”, advirtió.

Contó que en agosto, llegan las semillas desde el INTA y se reparten en septiembre. “Llevamos también medicamentos, a veces, módulos alimentarios y con esto de la pandemia, me toca llevar la tarea a los niños de La Fragua. No es mi trabajo pero como tengo que ir a verlos por las vacunas, no me cuesta nada llevarles”, expresó.

Río Negro cuenta con 300 agentes sanitarios y cada 24 de septiembre, celebra el día del agente sanitario rural. “Somos como el ojo del hospital pero también ayudamos en otras necesidades. Hoy no me imagino haciendo otra cosa. Trabajo de lo que me gusta y en la zona rural que me encanta”, reconoció Selva que tiempo atrás, comenzó a estudiar enfermería.

Hasta ahora, la zona de Pilcaniyeu no registra un solo caso de coronavirus. Pero desde el hospital insisten en que “no hay que bajar los brazos y hay que mantener los cuidados”. “Tenemos mucho apoyo de los médicos y enfermeros del hospital. Sin ellos, no somos nada. Siempre que mandamos un mensaje, nos responden en seguida y nos asesoran”, comentó.