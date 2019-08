La App para denunciar maltrato animal en Neuquén suma fotos, videos y testigos

Dylan puede convertirse hoy en el collie más feliz de Argentina. Alberto Fernández lo hizo parte fundamental de su campaña presidencial. No es el único perro politizado. Myriam Bregman mostró hace poco a Vladimir, que mueve la cola al ritmo de La Internacional.

Todos los animales no tienen este cuidado y atención. Muchos son objeto de trato cruel. En febrero pasado se presentó públicamente AmVoz, la aplicación que desarrolló la Oficina Provincial de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Optic) de Neuquén para denunciar situaciones de maltrato. Se puede descargar gratuitamente de cualquier celular, con sistema Android.

“La aplicación te guía, paso a paso, para que la persona haga la denuncia. Se va advirtiendo con carteles que es lo que se necesita para poder continuar, porque hay un número de las denuncias que ha hecho la gente que vienen bastante incompletas, en el sentido de que no ubican el lugar del hecho. Ponen un renglón, por ejemplo, “perros atados con cadenas” y no explican más nada y dejan un teléfono de contacto que nunca atienden”, aseguró Luciano Vidal, asistente letrado de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.

Recientemente los técnicos de la Optic introdujeron cambios para optimizar su funcionamiento: se creó un sistema de alertas que le informa a las personas sobre la importancia de comprometerse con la denuncia; incluyó campos obligatorios como la posibilidad de adjuntar fotos o videos. Por último se incorporaron “mejoras de feed-back”: notificaciones que advierten si la denuncia fue derivada, descartada o si cambió de estado.

La ley 14.346 es la que establece las penas para las personas que maltraten o hagan víctima de actos de crueldad a los animales. Actualmente se discute su reforma en el Congreso.

Desde el lanzamiento hasta ahora ingresaron 1.800 denuncias a AmVoz, de las cuales entre un 15 y un 20% fueron judicializadas. “Son las que podemos considerar de maltrato o crueldad sobre los animales, que además reúnen todos los requisitos para poder avanzar en la investigación”, explicó Vidal.

Las denuncias originadas en la aplicación llegan a la subsecretaría de Ciudades Saludables, dependiente del ministerio de Ciudadanía, que las filtra. Alcanza a toda la provincia y a cualquier tipo de especie. Se evalúa la gravedad del caso y si constituye delito es derivado a fiscalía. De lo contrario el conflicto se canaliza hacia el área de Mediación Comunitaria de la Provincia, o también pueden intervenir las defensorías del pueblo de las localidades, con la colaboración de proteccionistas.

“El mayor porcentaje de denuncias son por animales en estado de abandono o de desnutrición avanzada. También las carreras de perros”, manifestó Vidal. El funcionario señaló que ya se han realizado formulaciones de cargos contra personas por situaciones que llegaron vía AmVoz, como ocurrió el mes pasado en Plaza Huincul (ver aparte).

Julia Busqueta, integrante del Instituto de Derecho Animal y delegada de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA), agregó que hay un caudal de hechos que llegan a la aplicación que son situaciones de falta de cuidado responsable, que no están tipificadas como delito, pero que causan inconvenientes. Las describió: “Cuando una persona tiene una cantidad de animales que excede la que puede tener dentro del patio, por ejemplo, problemas de vecindad con no ser un cuidador responsable, no tener al animal como corresponde y en las condiciones que corresponde”.

El dato 3.800 descargas tuvo la aplicación desde su lanzamiento en febrero pasado hasta ahora, según infomó la Optic.

Un caso judicial originado en la APP

•Seis hombres y una mujer fueron acusados por haber participado, con distintos roles, en la organización de una carrera de perros en Plaza Huincul.

•El 14 de julio pasado una persona, que transitaba al mediodía por zona de chacras de la localidad, advirtió el hecho y lo denunció mediante la aplicación.

•Se allanó el predio y se encontraron galgos, gateras, carros de comida, trofeos y talones de apuestas, entre otros elementos que indicaban que en el lugar se había desarrollado la actividad ilícita.

•La fiscalía le formuló cargos por delitos establecidos en la ley 27.330 que prohíbe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza.