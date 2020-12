La campaña sucia contra el aborto legal llegó a Bariloche

Carteles con consignas falsas y diseños compatibles con los de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo aparecieron en algunos paredones del centro de Bariloche. Son las mismas piezas de la campaña sucia contra la despenalización del aborto que se vieron en otras zonas del país.

"Una campaña sucia no puede más que hablar de quien la ejerce e impulsa", se pronunció el colectivo Ni una Menos Furilofche.

Hay reportes de carteles que fueron pegados en otros puntos de Bariloche, pero evidentemente fueron quitándose.

Unos de los que permanecen están en Moreno casi Onelli. Son dos tipos de afiches, ambos firmados por una inexistente Campaña para la Conquista de Derechos. Uno dice "#aborto legal. Para que puedas abortar hasta antes del nacimiento porque no es el momento. El proyecto lo permite".

El otro dice "para bajar la pobreza matando pobres".

La obvia intención es dar un mensaje mentiroso.

"Hace 100 años no teníamos derechos, eramos consideradas cosas con dueños. Hace 80 años no podíamos heredar nada ni tener propiedades.

Éramos peligrosas, incapaces. Hace 60 años no podíamos votar porque éramos "débiles mentales". Hace 33 años no podíamos divorciarnos,

porque ibamos a destruir la sociedad. Ni hablemos de los salarios. Ellos siguen ganando un 20 % mas que nosotras sólo por ser hombres. Fuimos violadas, humilladas, golpeadas, mutiladas, sometidas, quemadas, obligadas, internadas en nombre de la religión, de la ciencia, de la nación

o de la familia. Qué tal si a partir de ahora nos dejan en paz así podemos decidir que hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo", se pronunció Ni una Menos Furilofche.