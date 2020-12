La canasta navideña viene en Neuquén con aumentos y las ventas van lentas

El aumento en los precios de la canasta navideña ya se siente en las góndolas de los supermercados con un incremento el 50% si se les compara con los valores del año anterior. Una de las promociones es un combo con cinco productos a 250 pesos impulsado por el Gobierno Nacional que ya empezó a ser usado por varios clientes. Pero a nivel general el nivel de las compras de los productos para las fiestas es bajo todavía.

Según un relevamiento que hizo Río Negro en los supermercados de la región la canasta básica navideña este año es de 3160 pesos sumando una unidad de cada producto o un kilo en otros casos. En ese total se incluye las bebidas (vino, la sidra, las gaseosas, la cerveza y el agua mineral) que rondaron los 650 pesos, los alimentos secos ( pan dulce, budín, turrón, garrapiñadas y la ensalada de frutas) unos 740 pesos, los alimentos frescos (pollo, la carne para el asado y las papas, la zanahoria y los huevos para la ensalada rusa) alrededor de 1350 pesos, y los productos complementarios (mayonesa, atún en lata, arroz, arvejas enlatadas y el pan) unos 420 pesos.

Según un informe del 2019 del Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan), los productos básicos de la canasta costaron unos $2.124. De ese total, las bebidas contabilizaron 606 pesos, los alimentos secos unos 543 pesos, los alimentos frescos costaron 623 pesos y los productos complementarios unos 352 pesos.

Si se compara estos valores con el relevamiento que hizo este medio, la canasta entre 2019 y 2020 subió un 48, 77%.

Desde Acipan se señaló que el incremento de estos productos de 2018 a 2019 fue de un 54% . Al ser consultado sobre este medio, desde Acipan se informó que en esta semana se iniciará con el relevamiento que corresponde a 2020.

El gerente regional de La Anónima, Eduardo Del Prete, dijo sobre los valores de los productos que no se hace desde la cadena análisis de inflación pero expresó que “generalmente los productos de fiesta como son estacionales acompañan la inflación, pero no desbordan, porque después sino en enero no se venden casi, por lo que los proveedores son cuidadosos con el aumento". Agregó que "una vez que se hace la compra de esos productos, después no se toca el precio”.

Comentó que la canasta de cinco artículos navideños "se está vendiendo bastante bien”. Se trata del combo de sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón a 250 pesos que acordó el Gobierno Nacional con los comercios de grandes superficies.

El gerente se mostró cauto en las expectativas por las compras de fin de año porque cree que lo ocurrido en 2020 por la pandemia "va a incidir en las ventas porque hay poco ánimo".

“Esta tranquilo las ventas. Es evidente que hay menos dinero y eso hace que la gente compre lo estrictamente necesario y que el mix de ventas sean productos no tanto de satisfacción. No es de ahora que sean compras medidas, ya venían de antes”, expresó Eduardo Del Prete.

Tres cortes de carne en oferta

El Gobierno Nacional acordó con los principales frigoríficos precios de carne para el asado, matambre y vacío por debajo de su valor promedio en el mercado de cara a las fiestas de fin de año.

Según se informó los valores serán de 349 pesos el kilo de asado, 459 pesos el vacío y 479 pesos el matambre. Estos precios estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en más de 1600 bocas de expendio de todo el país que incluye a supermercados y carnicerías que están nucleados dentro del Consorcio ABC.