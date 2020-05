La cartógrafa de la pandemia en Río Negro y Neuquén

La combinación de elementos reales, dentro de un contexto histórico o geográfico concreto, dio lugar a los mapas. Junto a los más reconocidos, Clara Cardozo Castro marca su propio hito profesional en ese sentido: su tarea se remite a registrar la pandemia causada por el coronavirus Covid-19.





Como si de un voluntariado se tratara, Clara es una de las responsables de cargar datos en Flourish, un sitio interactivo que mide el impacto nacional causado por el peligroso coronavirus. En su caso particular, aporta al mapa nacional la dinámica ligada a Río Negro y Neuquén, en la franja de lunes a lunes.

Clara reúne suficiente formación como para aplicar en nombre de la ciencia. Es Bioquímica graduada en la Universidad Nacional del Sur (UNS); y actualmente cursa la carrera de Especialización en Epidemiología dictada por la Universidad Nacional de Córdoba.

Su desempeño profesional desde 2011 es en laboratorios de análisis clínicos. Trabajó hasta el 2017 en Mar del Plata, se reestableció en Viedma, su ciudad natal, y desde entonces su tarea está en el Laboratorio Ruf. Su formación de posgrado está orientada fundamentalmente al área de microbiología.

El mapa se armó con la finalidad de que pudiera interpretarse de manera sencilla cómo se mueve el virus en ambas provincias. La intención desde su lugar es contribuir a la prevención de los contagios y el mapa dinámico le pareció un buen modo de dimensionar la cantidad y distribución de casos que iban apareciendo día a día.



CASOS CONFIRMADOS ACUMULADOS POR LOCALIDAD Y DEPARTAMENTO RN+NQN COVID19:



“Tener noción de la distribución geográfica de los contagios ayuda a tomar conciencia de que el virus se disemina rápidamente entre las localidades si no se respeta con el distanciamiento social”, señaló Clara a RÍO NEGRO. También consideró útil sumar a la visualización el mapa de casos acumulados de Neuquén y un gráfico de barras que refleja los contagios diarios en el territorio rionegrino. Clara comparte los datos en sus redes sociales y están disponibles para quien quiera verlo y replicarlo.

¿Cómo llegó a subirse a este proyecto colaborativo? Fue vía Twitter, a partir de ver cómo Jorge Aliaga (ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA) mostraba datos de la situación del Covid en gráficos y con distintos formatos. Tomó contacto con él, y a partir de su generosidad la orientó sobre cómo procesar los datos. También estrechó vínculos con profesionales de otras provincias que trabajan con datos y tienen iniciativas parecidas.

Las actualizaciones son relevadas diariamente por técnicos de Sistemas Mapache de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), quienes trabajan con datos espaciales. Esta tarea en particular lo hacen con el objetivo de poder contar con una base datos abiertos y reutilizables de la información oficial proveniente de los partes diarios sobre la situación de Covid 19 en Argentina. Se suman cifras desagregadas por departamento que permiten observarlas con mayor segmentación territorial.

La profesional viedmense señala que uno de los indicadores de salud a los que debemos estar atentos “es la tasa de incidencia, que se define como el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad (población expuesta) en un lugar específico y durante un período especifico”.





Una de las últimas tasas de incidencia refleja los casos acumulados de Covid 19 cada 100.000 habitantes. En Río Negro es de aproximadamente 33% y se ubica en tercer lugar a nivel nacional luego de Tierra del Fuego (83%) y CABA (42%).

Clara suma puntos para su propio voluntariado, en su primera vez con una tarea de esta naturaleza, y en una inédita pandemia. Así como su pasión es la danza flamenca, este trabajo también es por amor al arte. Confiesa que “se trata de una cuestión de fanatismo puro”. En realidad, influyó su espíritu volcado a la salud. Cuando veía los datos rionegrinos algo le hacía ruido.

“Me inquietaba cómo Río Negro informaba números seguidos de puntos y comas, y por formación profesional para mí, los números son un diagnóstico o una situación clínica, entonces el número sólo no sirve para nada, no le da información a nadie porque la gente se los olvida. En esa necesidad de transformarlos en algo, se me ocurrió la visualización en un mapa” advierte.

Si bien dio cuenta de que después la provincia de Río Negro alineó los informes con Nación brindándole un tratamiento epidemiológico, se muestra insistente. “Esta herramienta permite a la gente ver que el virus le está pasando cerca”, concluye.

1.- CASOS ACTIVOS COVID19 RN

2.- CASOS CONFIRMADOS DIARIOS DESDE LA CONFIRMACION DEL PRIMER CASO EN RIO NEGRO

3.- CASOS CONFIRMADOS DIARIOS DESDE LA CONFIRMACION DEL PRIMER CASO EN NEUQUEN

4.- CURVAS DE CASOS ACUMULADOS DE RIO NEGRO Y NEUQUEN DESDE EL REPORTE DEL 1° CASO EN ARGENTINA :