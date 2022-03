Piden evaluar el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social en Regina

Por cuestionamientos sobre el funcionamiento de la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en Villa Regina, concejales del Frente de Todos, pidieron al gobierno provincial evaluar la tarea que desarrolla el organismo en esta localidad.

El planteo fue presentado mediante un proyecto de comunicación de los concejales del Frente de Todos, a partir de una iniciativa del edil Hugo Cerda, para que, por un lado, se revea el funcionamiento de la delegación de Desarrollo Social, y al mismo tiempo se evalúe la continuidad del delegado “y se nombre un funcionario que responda y atienda las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos que allí concurren en búsqueda de ayuda social”.

El proyecto ingresó la semana pasada al Deliberante reginense y se estimó que será tratado en la próxima sesión del cuerpo, para luego ser elevado a las autoridades provinciales.

Cerda, por su parte, explicó que la iniciativa surgió a partir de la recepción de quejas y cuestionamientos de vecinos de la ciudad que concurren a la delegación del Ministerio de Desarrollo Social para solicitar asistencia alimentos y otros programas de ayuda, pero sin obtener respuestas.

El concejal Hugo Cerda presentó el proyecto de comunicación en el Deliberante.

“Somos una caja de resonancia de lo que ocurre en la ciudad. Las personas concurren a distintos organismos y al no encontrar respuestas acuden al Concejo Deliberante para plantear su situación”, apuntó el edil.

Remarcó que “no existe ninguna animosidad personal hacia quien está actualmente al frente del organismo, pero al recibir las quejas, lo que planteamos es que el Ministerio revea cómo está funcionando la delegación en nuestra ciudad”.

En este sentido señaló que “es notorio el descontento de gran parte de la ciudadanía que recurren a la delegación de Desarrollo Social provincial por la falta de respuesta y por el desmanejo de los recursos del Estado que allí se deberían distribuir”.

El concejal enfatizó que “todos los estamentos provinciales son de importancia; hay que resaltar que los organismos que tienen como fin atender las demandas de los más necesitados, resaltan sobre el resto, atento el estado de vulnerabilidad de quienes recurren allí en búsqueda de respuestas”.

Por otra parte, Cerda planteó que se determine si existen incompatibilidades del actual delegado de Desarrollo Social en Villa Regina, por ser parte de un comercio que a su vez es proveedor del Estado.

Es necesario llevar tranquilidad a la ciudadanía de que los recursos son destinados al interés general”. Hugo Cerda, Concejal FdT

“La ley de Ética Pública menciona que los funcionarios deberán garantizar en la actuación los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad. Y menciona como incompatibilidades el ser proveedor del Estado provincial en las áreas en las que desempeñan funciones”, indicó el edil.

No es la primera vez, que desde el Concejo Deliberante surgen cuestionamientos sobre presuntas incompatibilidades establecidas en la Ley de Ética Pública.

El año pasado, en el marco de una licitación para la compra de alimentos para comedores escolares, se planteó una situación similar hacia el delegado de Desarrollo Social, al participar como proveedor.

“Es necesario llevar tranquilidad a la ciudadanía en general de que los recursos del Estado son destinados para el interés general y no el interés particular de un funcionario ocasional, por lo que se hace necesaria esta revisión”, comentó finalmente el concejal en el proyecto de comunicación.