Guerra narco y nuevas amenazas: «Vamos a hacer estallar la escuela si no se van del barrio»

El temor volvió a cobrar fuerza entre las madres de los alumnos de la Escuela 357 de Roca. El martes por la tarde circuló otro mensaje dirigido a cuatro integrantes de una banda narco, exigiéndoles que si no se van del barrio, iban a hacer explotar el colegio.

Afortunadamente, luego de la intervención de la brigada antiexplosivos, se descartó la presencia de dinamita en el edificio ubicado sobre calle Perito Moreno al 3600.

«Tenemos dinamita en varios puntos de la Escuela 357. La vamos a hacer estallar en plena clase, si no se van del barrio», advirtió el último mensaje que circuló ayer y que causó temor en la comunidad educativa.

La nota estuvo dirigida a tres jóvenes que residen en la zona y, no se descarta que puedan estar vinculados al narcomenudeo en barrio Nuevo. Cabe destacar que el acceso al colegio se encuentra custodiado por efectivos de la Comisaría 21, del COER, Brigada Motorizada y cuentan con cámaras de vigilancia.

«A partir de esta nueva amenaza que se realizó desde las redes sociales, se hizo el protocolo de rutina y se confirmó que no hubo explosivos ni ningún otro artefacto«, confirmó el jefe de la Unidad 21, Diego Peralta. En sintonía, desde el equipo directivo trataron de llevar «calma» a las familias que se preocuparon por este hecho.

Según confirmó Cristina, una de las referentes del grupo de madres de la Escuela 357, la amenaza fue rápidamente desactivada con la intervención la policía y bomberos. Sin embargo, aseguró que muchas madres se volvieron a sentir amedrentadas.

«Los chicos hoy fueron a la escuela. Creemos que la amenaza fue realizada por alguien que quiere que no sigan las clases. Aún así, algunas madres se sintieron intimidadas y otros no se preocuparon tanto porque la nota no fue colocada en el colegio«, sostuvo la referente de la madres del colegio.