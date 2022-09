Amenazaron con tirotear la Escuela 38 de Roca tras un llamado desde la cárcel

Este martes, la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 38 de Stefenelli recibió intimidaciones y amenazas de atentados contra el colegio. Según el equipo directivo, todo se originó a raíz de un accidente que sufrió uno de los estudiantes, lo que generó un «mal entendido» y derivó en amenazas telefónicas por parte de un familiar del menor.

«Va a pasar lo mismo que en la Escuela 357», amedrentaron a través de varios llamados telefónicos recibidos desde el Penal II de Roca. Esta frase hizo alusión al conflicto que se mantiene en la zona norte de Roca, donde el establecimiento educativo recibió 13 disparos en el ingreso al colegio.

Nelsy Mennichelli, directora de la Escuela 38, explicó que la amenaza se produjo luego de que el niño accidentado recibiera la atención médica. Aclaró que se actuó de manera inmediata para resguardar al chico.

Según trascendió entre los padres, la situación se generó a partir de la fuerte caída de un alumno de sexto grado que le produjo una lesión en sus dientes delanteros.

«Hoy ya nos entrevistamos con la familia para que vuelvan a la calma. Más adelante, daremos información certera, porque abordamos la situación con responsabilidad. Al no existir exabruptos ni hechos vandálicos, queremos llevar tranquilidad a las familias y decirles que esto es un episodio más», sostuvo la directora.

La docente explicó que las autoridades de la Supervisión de Educación Primaria, el Consejo Escolar y la Fiscalía, están trabajando a partir de las intimidaciones efectuadas por una persona que se encuentra privada de su libertad.

Rubén González, subcomisario de la Unidad 67 de Stefenelli, confirmó que el equipo directivo de la Escuela 38 realizó una denuncia en esta dependencia y, a partir de las directivas de la Fiscalía, se dispuso un legajo judicial bajo la carátula de «amenaza».

Además, detalló que desde la subcomisaría se dispuso una serie de rondas de custodia policial por diez días, hasta que la sensación vulnerable puede contenerse.

«Si bien las denuncias fueron telefónicas, ya queda sujetos a la directrices de la fiscal Giardina. Estamos atentos a cualquier episodio. Creemos que fue una situación fortuita, derivada del accidente de un alumno. El sujeto que amenazó, se identificó como familiar del menor«, sostuvo González.

El uniformado expresó que hay que llevar tranquilidad a las familias ya que que el colegio es tranquilo y que la zona de Stefenelli es un sector con un bajo índice delictivo.

«No es una cuestión que desatendemos o desentendemos, pero abordamos el problema con responsabilidad. No queremos traer más preocupación. Por ese motivo, no hay que alarmar a las familias. Lo que generó temor fue el hecho de que se compare con la situación de la Escuela 357. En este caso puntual, no se origina por hechos delictivos», concluyó el subcomisario.

Familias molestas ante la falta de información

La decisión del equipo directivo, en conjunto con las autoridades de la Coordinación Escolar, fue no suspender las clases y continuar con las diligencias para este tipo de hecho.

«Las amenazas sucedieron durante la mañana y nosotros los papás nos enteramos al finalizar el día. Obviamente, que estamos preocupados por la situación y los directivos tienen que hablar con la familia del alumno que se accidentó, para garantizar la seguridad del colegio», explicó una de las mamás del colegio.

«Una se queda mal porque desde la escuela nunca se nos asesoró de esto. Recién a la anoche, nos avisaron por el grupo de WhatsApp de lo que había pasado durante la mañana. Optamos por no mandar a nuestros hijos al colegio«, dijo otra de las madres.

Por su parte, Mennichelli aseguró entender la urgencia que los papás demandaron, pero explicó que todo el proceso necesitó de un tiempo real. Detalló que, ayer a las 20, comunicaron la situación ante los grupos de padres.

«No es responsable dar la información sin tratamiento. Además, se activó el protocolo de manera inmediata, se hicieron las averiguaciones, se resguardó la integridad de las familias y estas son varias cuestiones que no se resuelven en un minuto. Demandó una serie de trabajos y se van a tomar todas las medidas», concluyó la directora.