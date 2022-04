Legisladores del Frente de Todos solicitaron un informe sobre el estado del aeropuerto de Roca

El aeropuerto de Roca tiene más de 40 años. La pista no recibe mantenimiento y genera riesgos en los aterrizajes. (Foto: César Izza)

Lejos está el «Arturo Illia» de transitar por su mejor momento, con un visible deterioro de su pista de aterrizaje y el acecho de una posible inhabilitación para operar. Ante este panorama legisladores del Frente de Todos elevaron un pedido sobre el estado de situación, desde que Provincia se hizo cargo del lugar en 2019.

La solicitud, fechada el 12 de abril, fue presentada por José Luis Berros, Ignacio Casamiquela y Daniela Salzotto, aunque contó con el aval de todo el bloque opositor. El escrito se efectúo luego de que los funcionarios advirtieron el «deterioro» y las irregularidades que atraviesa el emblemático centro aéreo de la ciudad.

«A pesar de los anuncios el aeropuerto de Roca vive postergado, no hay planificación alguna, solo alguna obra de balizamiento que luego termina vandalizado. Aún se espera por respuestas y por los famosos vuelos comerciales que anunció algún ministro de Juntos«, afirmó Casamiquela. El traspaso de la concesión al gobierno provincial dotó de gran espectativa a los vecinos, aunque según argumenta la oposición poco logró relizarse desde ese momento.

El pedido de informe demanda que se precise la operatividad, el estado de las obras previstas, las licitaciones efectuadas, los pagos concretados, las empresas de vuelos que pudieran tener concesión de las instalaciones, la cantidad de los vuelos comerciales y sanitarios realizados durante los últimos tres años y el plan de readecuación integral con el que debería contar el aeródromo.

«Esta situación expone las contradicciones del gobierno, que por un lado no arregla los aeropuertos y por otro hace contrataciones de aviones y compras millonarias que nadie puede explicar. A dónde van a volar esos aviones si no hay pistas para aterrizar«, comentó José Luis Berros, vicepresidente del Bloque del Frente de Todos y ex concejal de Roca.

La aseveración de Berros se da luego del escandalo que acarreó la compra, por parte de la gobernación, de un avión sanitario que superó los cuatro millones de dólares. La cifra puso en alerta a diferentes sectores de la política, luego de que un informe periodístico de Infobae asegurara que el costo de compra duplicaba el precio real de la aeronave.

El estado del aeropuerto

El revuelo por el flamante avión sanitario, vino aparejado por la discusión en torno a las condiciones en las que se encuentran los aeropuertos de la provincia. Siendo que solamente Viedma y Bariloche contarían con las medidas necesarias para albergar la visita de este vehículos.

En el caso particular la región del Alto Valle, el sitio con mayor población de la provincia, carece de otras instalaciones que puedan recepcionar esta clase de vuelos. De ahí la importancia de Roca, como puerta de acceso a la zona norte de la provincia.

En una entrevista concedida durante esta semana a RÍO NEGRO el presidente del Aero Club de Roca, Lisandro López Meyer, comentó: “Es llamativo que la Provincia adquiera una aeronave a casi el doble de su valor y que no hayan pensado que no tienen en la provincia la infraestructura para su utilización. Es decir, en breve la ciudad de Roca podría quedar nuevamente sin vuelos sanitarios, e increíblemente sin posibilidad de que el avión adquirido por la provincia pueda aterrizar», comentó el presidente del Aero Club, Lisandro López Meyer.

Meyer también aseveró que la pista se encuentra sumamente afectada, y de no efectuarse una repavimentación a la brevedad la autorización para vuelos a reacción podría verse revocada. A ello se le suman los constantes hechos de vandalismo sobre las balizas y el tejido perimetral, que paralizan la operatividad.

Aunque durante estos últimos años se efectuaron trabajos sobre el edificio, se carece del tamaño necesario para albergar vuelos comerciales. Así mismo también se carece del interés de aerolíneas interesadas en invertir en una ruta que integre a Roca.