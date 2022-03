«Jubilarse no es detenerse», el grupo de Roca que busca mantener un estilo de vida activo

Jugar hace rato dejó de ser exclusivo de los más chicos. Los movimientos lúdicos son cada vez más difundidos en otras franjas etarias por sus amplios beneficios cognitivos y motrices, lo que constituye a este tipo de actividades como el componente secreto en la pócima para la juventud eterna.

Un grupo de 16 adultos mayores de la ciudad conformaron en la Asociación Italia Unidad un espacio de disputa contra los signos propios de la edad y del encierro de los años pandémicos. Aunque su número podría acrecentarse.

Los exitosos resultados obtenidos por parte de los organizadores, permiten hoy barajar la posibilidad de abrir nuevos turnos para dar respuesta a la alta demanda generada.

La mayoría forma parte de otros grupos de Pami. Foto Juan Thomes

“En lo personal noto beneficios en mi agilidad. Soy una persona mayor, que por suerte no tiene ninguna enfermedad, y esto me permite estar activa. Incluso con ganas de hacer cosas que a lo mejor a los 20 no los podía hacer por falta de tiempo”, comentó Alicia De Castro, integrante del grupo de Adultos Mayores de Italia Unida.

A sus 80 años De Castro es una de las pioneras de los encuentros, surgidos luego de largos meses de aislamiento producto del covid-19. La mujer también es una de las primeras en advertir los efectos de una rutina que no es agresiva ni lesiva.

Notamos el cambio en nuestro cuerpo. No es una gimnasia agresiva y a parte nos divertimos como locos Alicia De Castro, integrante del grupo

“En primer lugar se fortalece la sociabilidad, porque más allá de la diversión es necesaria para mantener los aspectos psicomotores de cualquier sujeto. Tales como el equilibrio, la marcha y las relaciones”, comentó Claudio Ganim, entrenador y psicomotricista.

Ganim fundó el grupo en diciembre de 2020. En aquel momento la gran mayoría de los partícipes llegaron producto del boca en boca difundido en grupos organizados por el Pami.

Las clases de una hora de duración -dictadas martes y jueves-, parecen durar apenas segundos para sus integrantes. Saltos, corridas y estiramientos acompañados de elementos de música componen un atractivo exquisito para quienes buscan distenderse de la cotidianidad y al mismo tiempo fortalecer el cuerpo.

Se busca abrir nuevos cupos a lo largo de este año. Foto Juan Thomes

“Lo pensamos como un espacio de calidad y contención, que les permita mantener una prevención en el aspecto de salud. Intentamos que por medio de una actividad lúdica vayan negociando con su psiquis los miedos y retrocesos que incluso los mismos rangos etarios van produciendo”, describió Ganim.

El concepto de “escuela” integra el componente central del proyecto. Es por medio de la vinculación entre pares que se busca un crecimiento conjunto y fructífero para todas las esferas que componen la integridad física.

En la actualidad el adulto presenta un perfil mucho más activo y nos pareció una buena idea darles un espacio. Carlos Ganim, entrenador

“Ya hay derivaciones por parte de grupos médicos para sumarse a la agrupación. Vamos armando una práctica compleja y preventiva”, enfatizó. Actualmente el grupo está conformado por algunos enfermeros, docentes y administrativos jubilados que buscan una actividad permanente a lo largo del año.

Los interesados pueden hacer consultas en las oficinas de Italia Unida (Sarmiento 1742) o por medio de la fanpage de Facebook.

Dato 16 conforman el actual grupo, aunque se espera próximamente ampliar el cupo.

La vinculación, un factor clave

Aunque se trata de un grupo con poco más de un año, sus límites no se cierran al predio con el que cuenta el club en pleno centro. El proyecto contiene en sus propias bases el principio de relación y convivencia con otros.

Carlos Ganim como especialista en psicomotricidad y diplomado en neurociencia, conforma otros grupos de trabajo junto con la sede local de Pami.

Gracias a sus labores con los talleres del Centro Cumelen, logró sumar filas para la agrupación de Adultos Mayores.

La actividad fomenta la sociabilidad entre pares. Foto Juan Thomes

La mayoría de los actuales miembros llevan más de tres años de conocerse por medio de charlas y centros de contención para la tercera edad desarrollados en la ciudad. Aunque siempre hay lugar para nuevos interesados en participar.

También es de destacar que desde la propia Asociación Italia Unida se articularon esfuerzos con la Municipalidad de Mainqué.

Allí se gestó una caminata con otros adultos de la localidad vecina. “Hemos intentado transgredir los horarios de encuentro, porque para nosotros es importante compartir”, destacó Ganim.