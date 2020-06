La crisis sanitaria ya genera impacto visible en el empleo en Bariloche

La crisis por la pandemia de coronavirus provocó en Bariloche un agravamiento de los índices de desocupación en el sector mercantil, pero no hay todavía estimaciones claras sobre ese impacto.

El único dato firme fue aportado por la Asociación de Empleados de Comercio, que acusó la pérdida efectiva de 200 puestos de empleo. El secretario general, Walter Cortés, dijo que el mayor perjuicio recayó sobre los comercios directamente vinculados al turismo, como las transportistas, agencias de viaje y los que venden artículos específicos para ese público.

Dijo que hay comercios que han optado por no reabrir sus puertas, aun pudiendo hacerlo, porque dejaron caer sus contratos de alquiler y ante la compleja perspectiva no los renovaron. Señaló que en esos casos, los trabajadores se acercan al sindicato, hacen una presentación en la secretaría de Trabajo “para conciliar” su salida y si no hay acuerdo van a la Justicia. Nadie recibe formalmente un telegrama.

Cortés dijo que es particularmente complicada la situación de las líneas aéreas, como Jet Smart y Lan, que tienen poco personal en la localidad, pero su futuro es muy incierto. Calculó que las personas que ya se quedaron sin trabajo en el comercio serían “unas 200” a los que habría que sumar otros 100 del sector servicios.

Cortés dijo que para el resto la situación también es difìcil porque “hay muchos que sólo cobraron el ATP que paga Nación, es decir medio sueldo, porque las empresas no pusieron su parte”.

1/ 2 Un 14% de los asociados de la Cámara de Comercio admitió el cierre de su establecimiento como una decisión tomada o probable. Foto: Alfredo Leiva 2/ 2 Foto: Alfredo Leiva

Desde la Cámara de Comercio, realizaron ya dos encuestas desde el inicio de la pandemia y en la segunda quedó determinado que un 14% de los asociados admitió el cierre de su establecimiento como una decisión tomada o probable.

Si hay 3.500 habilitaciones comerciales en Bariloche, el quebranto alcanzaría a cerca de 500 comercios. Pero el titular de la Cámara, Eduardo Caspani, dijo que no hay elementos para darlo como una cifra cerrada. Tampoco para calcular cómo afectaría al empleo, ya que existe una variación muy grande, entre empresas con más de 100 trabajadores y un gran universo de pequeños emprendimientos unipersonales o que no tienen más de 2 ó 3 empleados.

Dijo que aun con el permiso de reapertura para algunos, rubros la perspectiva “es cada vez peor”. No solo porque el comerciante se queda sin resto para sostener sus costos fijos, sino que también los afecta “el derrumbe de las ventas, incluso de productos de primera necesidad, porque la gente no tiene plata”.

Caspani dijo que las bajas comerciales declaradas por el municipio no son un indicador fiable porque muchos comercios bajan la persiana pero no realizan el trámite, debido a que “tiene un costo” y nadie lo considera una prioridad.

Hace un mes el municipio informó que tenía registradas 64 bajas desde el comienzo de la crisis por coronavirus, pero el número real de cierres sería mayor.