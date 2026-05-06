Se confirmó el parte médico de Leandro Brey: ¿Qué le pasó al arquero de Boca?

El arquero debió salir en el primer tiempo y le dejó el lugar a Javier García.

Hace instantes se confirmó la lesión de Leandro Brey. En la derrota por 1-0 de Boca ante Barcelona, el arquero del Xeneize salió en camilla por un fuerte golpe en la primera parte, que lo obligó a dejar la cancha entre lágrimas.

La preocupación creció en el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, que ya sufrió la baja de Agustín Marchesín por la rotura del ligamento cruzado. Tras llegar a Argentina, se le realizaron estudios médicos al arquero para determinar si hay algún tipo de lesión.

El fuerte golpe de Byron Castillo sobre Brey, que salió reemplazado a los 26′.

Finalmente, se confirmó que el jugador de 23 años no tiene ninguna lesión y solo fue el dolor del momento. El fuerte golpe le generó una contractura importante en la ingle que le impidió seguir jugando.

De esta forma, se espera que Brey esté disponible para el próximo sábado, cuando Boca reciba en la Bombonera a Huracán por los octavos de final del torneo Apertura. Todo dependerá de la evolución del arquero en los próximos días.

Si no llega, Javier García volverá a ponerse los guantes en un partido clave que podría determinar el futuro del Xeneize en el campeonato argentino. En Ecuador, el portero de 39 años disputó un partido oficial con la camiseta azul y oro después de dos años.

Tras una nueva caída en Copa Libertadores, Boca cambia el chip y ya se enfoca en el duelo frente al Globo. Para este partido, el Sifón tiene en mente poner en cancha un equipo similar al que dispuso en Guayaquil. La única novedad sería el ingreso de Adam Bareiro, que no estuvo por suspensión. Quien saldría sería Milton Giménez.

Además, habrá varios regresos en esta semana de entrenamientos. Este jueves se sumarán al plantel Carlos Palacios, Ander Herrera y Edinson Cavani, que eran baja por distintas lesiones. De esta forma, Úbeda tiene la mayoría de los futbolistas a disposición en el tramo final del semestre, que definirá la primera parte del año de Boca.