Tensión en el Gabinete: Patricia Bullrich plantearía a Javier Milei el alejamiento de Manuel Adorni por la causa patrimonial

La crisis interna por la situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de tensión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendría previsto solicitar formalmente al presidente Javier Milei el desplazamiento del jefe de Gabinete durante la reunión de ministros convocada para este viernes.

La postura de Bullrich, que ya habría sido adelantada al mandatario en privado, refleja la división de criterios en la cúpula oficialista, según lo publicado en La Nación.

Mientras el Presidente y Karina Milei ratifican su respaldo absoluto al funcionario, sectores del Gabinete advierten sobre el impacto negativo en la imagen gubernamental, que según fuentes oficiales habría caído entre siete y ocho puntos desde el inicio del escándalo.

El viernes, una fecha clave para la interna en el oficialismo por el escandalo de Manuel Adorni y su patrimonio

A su regreso de Estados Unidos, donde participa de la Conferencia del Instituto Milken, Milei encabezará el encuentro de Gabinete junto a Adorni. Allí quedaría expuesta la resistencia de una parte del equipo ministerial.

La ministra ha mantenido una agenda propia y distante del conflicto judicial de Adorni. En su entorno cuestionan la falta de pruebas documentales para refutar las denuncias y critican decisiones previas, como el cierre temporal de la sala de prensa en Casa Rosada.

El ministro del Interior, Diego Santilii, mantiene una postura cautelosa. Ante intendentes bonaerenses, evitó las condenas mediáticas pero focalizó su discurso en las variables económicas para intentar desplazar el foco de la crisis.

Ambos funcionarios han manifestado públicamente su apoyo al jefe de Gabinete, calificándolo como una figura «íntegra» y fundamental para el esquema de gobierno.

El impacto de las denuncias y el horizonte del Mundial

La preocupación en Balcarce 50 radica en la aparición sistemática de testimonios, como el del contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia haber recibido USD 245.000 en efectivo por refacciones en una propiedad de los Adorni.

Pese al desgaste, el consenso mayoritario en el entorno presidencial es que Milei no cederá a las presiones en lo inmediato. «Si entregás a Adorni, el próximo sos vos», señalan voces que sugieren sostener al funcionario para evitar una muestra de debilidad política. No obstante, algunos sectores del oficialismo ya miran el mes de junio, durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, como una posible ventana de oportunidad para realizar cambios en el organigrama sin el impacto mediático habitual.