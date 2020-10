La Defensoría del Pueblo busca soluciones en una toma de Neuquén

En Autovía y Casimiro Gómez unas 125 familias continúan en el lugar desde febrero pasado, una toma independiente que no respondería a Emmanuel López. Es otro de los asentamientos que no aceptaron la reubicación planteada por la Municipalidad de Neuquén.



“De todas las personas que se reubicaron o fueron amenazadas con la criminalización, son estas familias que se denominan 2 y 3 de febrero las que continúan en el lugar, sin agua potable ni luz. Hemos pedido la intervención de las defensorías porque hay muchos niños que están viviendo en el lugar”, dijo Natalia Hormazábal, concejala del FIT.

En la semana, el titular del Instituto Municipal del Hábitat y Urbanismo, Marcos Zapata, informó en comisión en el Concejo Deliberante que estaban realizando gestiones para la reubicación de estos grupos.

El martes por la tarde, el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, se presentó en el lugar porque fue convocado, dijo, por varios de los ocupantes. Las reuniones continuaron el jueves.

“Nos convocaron y se hizo un encuentro en la comisión vecinal de Parque Industrial con diferentes actores. Pasamos a un cuarto intermedio, veremos qué pasa en esa nueva reunión”, indicó el defensor del Pueblo. Riva fue escueto debido a que se trata de las gestiones iniciales con el grupo de ocupantes.

Según explicó Hormazábal, “los vecinos quieren permanecer allí". "Compraron 500 metros de cable para hacer un tendido comunitario y CALF se llevó el material”, cuestionó.

Describió que las familias que permanecen en Casimiro Gómez casi autovía compran el agua a camiones cuyas condiciones no son las mejores “y en esa situación están atravesando la pandemia. Instamos a regularizar esas tomas y constituir viviendas en el lugar”, dijo la concejala.

También indicó que fueron convocados por los vecinos que no tienen un liderazgo ligado a una persona en particular, como ocurre con el sector de toma de quienes estarían vinculados al dirigente Emmanuel López.

“El municipio informó que esa toma del 2 y 3 de febrero está en terrenos que son privados; es vergonzante la distinta vara que aplican respecto al Rincón Club”, criticó Hormazábal.

"Lo único que hay son los anuncios del Ejecutivo Municipal, es una vergüenza que se intente disfrazar de histórico un acuerdo de entrega a los sectores más pudientes, se destaca en forma rimbombante la apertura de una calle que nunca debió ser cerrada, un espacio donde nunca se respetó el camino de Sirga”, comparó la concejala.

Agregó que en el planteo al country “se legaliza la ocupación de los últimos 40 años con un permiso de ocupación por 20 años para seguir con la cancha de golf; para mantener las mansiones y piscinas de los ricos de la ciudad”.