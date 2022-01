La determinante decisión de Nicole Neumann y Manu Urcera, tras los rumores de crisis

Tras los rumores de crisis en la pareja de Nicole Neumann y José Manuel Urcera, la modelo y el piloto tomaron una drástica decisión para evitar que Melina Eugster, a quien se vinculó con él, no hable sobre el bochornoso episodio.

De acuerdo a lo indicado por el programa «Intrusos», de América TV, el cipoleño le envió una carta documento a la modelo maragata donde le solicita que retire sus dichos y se rectifique, para evitar llegar a juicio.

Sobre el piloto, el periodista Rodrigo Lussich señaló que «el tema toma otro cariz» al intermediar los abogados. “Este no deja de ser un tema mediático y Nicole, que tiene la cintura mediática, podría hacerle un olé y lo desactiva en minutos. En cambio al mandar una carta documento, lo ilumina y lo agranda”, criticó la decisión.

Por su parte, la promotora oriunda de Patagones apuntó que podría haber sido engañada por una tercera persona, quien estuviese haciéndose pasar por el corredor de autos.

«Él no tenía foto, no coincidía el número. Y cuando a ella le pidieron que dé el número de él no se lo sabía”, agregaron al respecto en el ciclo televisivo.

Sobre la filtración de los supuestos mensajes, Eugster contó que tomaron estado público a partir de que las compartió con un grupo de amigas, quienes los habrían reenviado a los medios de comunicación.

Urcera había desmentido ayer las acusaciones en su contra e insistió en que «todo lo que se dijo es falso«.