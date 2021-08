Darío Lalo Ríos fue el ganador de la última edición de la Doble Apolo en Paso Córdona. Archivo.

Debido a la pandemia de Coronavirus y a la cantidad récord de participantes, la Doble Apolo Raid Adventure volverá después de la pausa obligada de un año con la duodécima edición de la clásica prueba atlética dividida entre mañana y el domingo en el Paso Córdoba.

Mañana se cumplirá la convocante prueba de 15 kilómetros, que contará con la presencia de destacados referentes de la región, y el domingo se disputarán el recorrido principal de 21 kilómetros, con muchas figuras, y el promocional de 8 kilómetros.

No sorprendió que cerca de 1.200 atletas confirmaron su presencia entre los tres recorridos de laDoble Apolo, que el año anterior no se pudo cumplir por la pandemia de Coronavirus y su postergación no hizo más que acrecentar su interés.

Son 420 los atletas que participarán en la prueba de 15 kilómetros, entre los que sobresale Yanina Ferroni, una de las mejores deportistas de la región que será una de las figuras de la Doble Apolo.

La prueba se cumplirá bajo un estricto protocolo sanitario que armó Multieventos del Valle, que organiza la Doble Apolo. Se largará a las 14 entre la caminera y La Pulpería, en grupo de 30 atletas por orden numérico hasta finalizar.