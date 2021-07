«La ecuación de diversión y riesgo es difícil mensurarla cuando sabes poco», advirtió un experto montañista

Aunque el parque de nieve de Primeros Pinos está inhabilitado, este fin de semana se registraron visitante. En "Vos A Diario" (RN RADIO 89.3) nos preguntamos si la actividad puede ser peligrosa y para responder esa duda nos comunicamos con Toni Rodríguez. El montañista y dirigente deportivo comenzó explicando siempre hay riesgo cuando se realiza una actividad en un sector no habilitado, para profundizar el tema. Aclaró que hay que diferenciar el montañismo, que requiere una preparación, del turismo, para lo que es necesario que haya una infraestructura. Resaltó que las actividades de nieve reciben un fuerte impulso, pero no se suele mostrar que quienes la practican tienen una vida deportiva previa. Consideró que es importante llegar que un mensaje claro de alerta, pero que cuando el lugar no está habilitado no hay nadie advirtiendo. "La ecuación de diversión y riesgo es difícil mensurarla cuando sabes poco", reflexionó y remarcó que es importante tener precaución aunque lo único que se pretenda sea caminar. Las recomendaciones siguieron, escuchalas acá:

