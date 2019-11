La emoción de Emilio Monzó en la última sesión en Diputados: lo aplaudieron de pie

Graciela Camaño, del Frente Renovador, comenzó su discurso marcando sus diferencias en algunos momentos con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Luego de ese preámbulo, la diputada comenzó con los elogios que logró la adherencia de todos los presentes, de todas las bancadas, hasta el punto de emocionar al dirigente de Cambiemos hasta las lágrimas.

"Debo admitir que usted ha sido un gran presidente", arrancó Camaño. "Ha sido un hombre de consensos, un hombre de grandeza humana. Que ha reivindicado la política como nadie y quizás en una fuerza política que no lo supo interpretar también se inmoló", siguió la diputada.

"Pero aquí está usted, cumpliendo acabadamente el rol para el que lo eligieron los ciudadanos hasta el 10 de diciembre. Y eso en política quiere decir mucho. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político", concluyó Camaño y desde allí la ovación se extendió por todo el recinto. Como un in crescendo, todos se pusieron de pie ante un emocionado Monzó que no pudo contener las lágrimas.