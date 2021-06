“La enmienda de la Carta Orgánica es inconstitucional”

El expresidente de la Convención Constituyente, Rodolfo Laffite, irá a la justicia para que quede sin efecto la enmienda de la Carta Orgánica que sancionó el Deliberante por una mayoría acordada entre el MPN y Juntos por el Cambio.

“Lo que hicieron es inconstitucional, no tienen las facultades para cambiar la Carta Orgánica de Neuquén”, simplificó.

“Los concejales no se pueden arrogar atribuciones constituyentes, votaron una reforma disfrazada de enmienda, hasta se equivocaron en las cláusulas transitorias”, criticó Laffite.

Especificó que el intendente Mariano Gaido no puede llamar a una elección municipal para elegir concejales por 2 años porque la COM de Neuquén en vigencia fijó mandatos de 4 años.

La ordenanza votada el jueves unificó en un mismo llamado la elección de concejales con la votación del referéndum, que es el instrumento que definirá (por sí o por no) si entra en vigencia el cambio .

“No se le puede pedir a los concejales que ganaron las elecciones con una convocatoria por 4 años, que resigne medio mandato según el resultado del referéndum. Tienen derechos adquiridos, se le daría con carácter de retroactividad, es de imposible aplicación”, dijo.

Laffite (MPN), como expresidente de la Convención Constituyente dijo que se presentará a la Justicia porque juró “cumplir y hacer cumplir” la Carta Orgánica cuando participó de su redacción. Negó que la presentación sea parte de una interna del partido provincial.

“Esto no se discutió en el MPN, no es una necesidad de la comunidad ni algo que estuvieran reclamando en el interior de los partidos, no se entiende la obstinación por sacar esta reforma”, insistió Laffite.

Agregó que si la voluntad es el cambio “que lo hagan por el mecanismo que corresponde”.

Laffite recordó que una enmienda “es una corrección” de la COM y en caso de ser de más de un artículo, deberán estar relacionados, en tanto advirtió que son 12 artículos los que se someterán a una ratificación popular para entrar en vigencia. “No se le puede exigir al electorado que vote por Si o No varios temas que no tienen relación entre sí”, dijo.

“Vamos a ir a la Justicia porque lo que han hecho es inconstitucional, los concejales no tienen las facultades para reformar; haremos la presentación y luego será resorte de la justicia”, respondió Laffite al ser consultado si el fallo judicial llegará a tiempo para convalidar o evitar que Gaido ponga en marcha la consulta sobre la eliminación de la elección bianual.

Laffite se preguntó por la urgencia del intendente o los concejales para cambiar la Carta Orgánica en medio de la pandemia. “Nos dieron participación en la comisión, donde expusimos esto. Antes habían hecho un conversatorio donde no había una sola opinión divergente, esto es extemporáneo” opinó.

Hay dudas sobre si fue un reclamo de la sociedad

“No veo un mandato del pueblo en esto”, dijo el ex convencional del MPN, Rodolfo Laffite.

En su opinión fueron “sólo palabras” los argumentos de la eliminación de la elección cada dos años como un reclamo de la ciudadanía capitalina.

“Que demuestren cuándo se llevó al núcleo de la sociedad esta discusión que los llevó a la urgencia de cambiar ahora, cuándo hicieron foros en los barrios y organizaciones, con todos los partidos y en todos los ámbitos, dónde discutieron esta reforma de la Carta Orgánica, con quiénes se reunieron, quiénes les acercaron esta demanda, dónde estuvo la discusión”, recriminó.

Como ejemplo, indicó desconocer el interés de los capitalinos en acortar los mandatos de los síndicos, del Defensor del Pueblo o de las juezas de los Tribunales de Faltas “que no estaba en el proyecto original, fue un arreglo entre bloques para obtener los dos tercios de los votos. Que me digan qué discusión hubo de eso en la sociedad”.

Consultado si esto se debatió antes en el MPN, fue taxativo en asegurar que la enmienda “no formó parte de la plataforma del MPN, nadie sabía con anterioridad que Gaido iba a hacer esto cuando él era candidato”.

En su opinión, el cambio que buscan imponer sin hacer el llamado a convencionales “es parte de la agenda de algunos políticos”.

Laffite dijo que si bien está jubilado “sigo trabajando y activando en el MPN porque es un sentimiento y parte de mi vida. Hace un tiempo que estamos recreando el MAPO (Movimiento de Acción Política) donde hay un diálogo de militantes y dirigentes. No me voy a apartar de la vida política de mi partido; colaboro con la provincia y Nación hacia el desarrollo de una sociedad digital con el uso correcto de la tecnología, no soy de un color o de adherir a una línea, sino a los principios y propuestas”, postuló.