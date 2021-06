Una elección menos en la democracia

Los concejales votaron la eliminación de las elecciones de medio término admitiendo que no saben convivir con un mecanismo de participación directa.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén sancionó una ordenanza que trastoca las reglas de juego que hace 26 años se habían establecido, aunque todavía falta que se valide la decisión mediante un referéndum.

La decisión, que consiguió mayoría en el Deliberante, incluyó una serie de indiscutibles derechos como un papel de regalo con moño que envolvió la eliminación de la elección de concejales cada dos años.

Se actualizó una discusión, también entre políticos, que se dio en 1995 cuando la Legislatura eliminó la elección bianual y la convención, presidida por Alfredo Laffitte, recurrió a la Justicia para poner en valor la autonomía del órgano elegido en elecciones que había fijado esa cláusula.

Horacio Quiroga siempre sacudía esa idea, la de eliminar la elección cada dos años, pero o no quería conseguir apoyo en el Deliberante o no podía ir contra lo que él mismo había votado o no sabía si las travesuras de la política adolescente, que denostaba, iban a continuar o se iban a terminar.

En definitiva, ahora sí se consiguió ese consenso y la eliminación está al borde de llegar al Tribunal de Justicia aunque todavía queda la venía final que será el referéndum. La democracia entonces en la ciudad de Neuquén está a un paso de perder una oportunidad de elegir.

Si se escuchan los argumentos que se dieron en el Concejo Deliberante hubo como una suerte de autocrítica de algunos en el sentido de que la elección de medio término ponía a los ediles como en un nivel subcivilización y como es inevitable, pese a tantos años de convivencia social, directamente se eliminaba la elección, no el comportamiento humano. Otros, con cierta culpa, hicieron referencia al envoltorio de la enmienda que está fuera de discusión, y los menos ponían en el tapete el costo de las elecciones como si ese ahorro fuera, en forma automática, a algún interés altruista desatendido.

Se sobreactúan diferencias y se disimulan consecuencias en la definición de lo que pasa en las relaciones políticas.

Las elecciones de medio término en la ciudad de Neuquén, hay que admitirlo, dieron lugar a extrañas situaciones en el Deliberante. Es que la ausencia de mecanismos de control directo o porque éstos estaban identificados con el poder de turno, se dejaban pasar por alto. Durante el año de las elecciones todo tema que generara rispideces se lo dejaba de lado, las reuniones eran meras expresiones de declaraciones o adhesiones. Una muestra de lo podría ser una adolescencia política sin demasiado compromiso, por las dudas.

La política es la única manera que, mal o bien, la ciudadanía decide para dónde quiere ir como sociedad. El voto es la expresión más pura de esa decisión. Si quienes tienen el honor de tener esa responsabilidad no están a la altura, pueden someterse al escrutinio social.

Es probable que los mecanismos de participación semidirecta que contempla la carta orgánica aún estén en pañales como el consejo de planificación, la agilización para presentar iniciativas o la del plebiscito en sí.

“La soberanía reside en el pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes, a los que elige a través del sufragio, manteniendo para sí los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria. Su intervención se canaliza a través de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo ideológico, concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales de la participación y representación política”. Dice la Carta Orgánica, tal vez hubiera sido conveniente agregar a la palabra “partido” la de frentes, alianzas, colectoras, etc, como una emergente de la representación.

Marcelo Inaudi que supo estar de los dos lados del mostrador como opositor y oficialista contó que en la elección de medio término: “Entre los partidos políticos se sobreactúan las discrepancias y se disimulan las coincidencias, sacando esta elección a medio término creo que queda un campo propicio para generar un diálogo de construcción entre las diversas fuerzas políticas”. Qué desafío.