La “ética albertista”: legisladores de Río Negro no tomarán licencias para la campaña

Las dos diputadas salientes este año, Spósito y Matzen, dijeron que no se apartarán porque tienen pendiente la presentación de varios mandatos.

Los legisladores locales, provinciales y nacionales que son candidatos a diputados en Río Negro miran desde lejos por ahora la “regla ética” que trazó esta semana el presidente, Alberto Fernández, forzando las renuncias de dos ministros que integran listas para las PASO.

Dos representantes del Frente de Todos y dos de Juntos por el Cambio ocupan en este momento bancas en diferentes niveles del Estado. Y todos confirmaron hoy, luego de una consulta de RÍO NEGRO, que no está entre sus planes inmediatos apartarse de esos espacios para hacer campaña.

“La Constitución Provincial no establece ninguna cuestión en particular para los legisladores. En el caso de la Legislatura, como representantes del pueblo, en caso de tomar licencia, dejaría momentáneamente ese vacío dado que no se procedería al reemplazo. Es decir, el bloque, incluso la Legislatura quedaría momentáneamente subrepresentada”, sostuvo el segundo candidato del oficialismo nacional, José Luis Berros.

Su compañera en la lista del Frente de Todos, Ana Marks, designada el año pasado como delegada del Ministerio del Interior en Río Negro, había dicho ayer que su renuncia estaba a disposición del presidente y que esperaba definiciones al respecto.

La primera suplente en ese mismo espacio es la actual diputada Ayelén Spósito, que también fue consultada sobre su decisión.

“La decisión del presidente es que los que cumplen función en el Ejecutivo nacional renuncien o tomen licencia a su cargo. No así los que cumplimos tareas en el Legislativo”, respondió la representante del Movimiento Evita.

Spósito agregó que “nuestra tarea hoy es fundamental para que siga funcionando el Parlamento” porque “aún nos quedan muchas leyes necesarias para seguir reconstruyendo el país”.

“En mi caso vengo trabajando fuerte en la Cámara de Diputados y aún quedan meses para presentar nuevos proyectos q favorezcan a los argentinos y rionegrinos. También venimos recorriendo la provincia fuertemente, algo que se refuerza en campaña, pero creo que es totalmente compatible la tarea legislativa con la campaña”, puntualizó.

Argumentos similares expuso la diputada radical Lorena Matzen, quien acompaña a Mario De Rege en una de las tres listas presentadas para las primarias dentro de Juntos por el Cambio.

“La licencia es algo que no pensé, porque estoy trabajando en varios proyectos que me comprometí a presentar antes de terminar el mandato. Si hiciera eso, estaría perdiendo medio año de mi gestión”, afirmó la dirigente de Allen.

En ese sentido, consideró que apartarse ahora de su banca “no me parece muy ético, máxime sabiendo que no hay expectativa real de seguir en la Cámara de Diputados. Quedarían proyectos sin presentar”.

Finalmente, la concejal Roberta Scavo -suplente en la lista encabezada por De Rege y Matzen- respondió que la posibilidad de tomar licencia no estaba en sus planes. Incluso detalló que enviaba la respuesta mientras se realizaba la sesión de hoy del Deliberante de Viedma, resaltando que su función legislativa es compatible con la tarea proselitista.