La extensión de la prisión preventiva divide al Colegio de Abogados de Neuquén

La conducción del Colegio de Abogados de Neuquén, que encabeza Marcelo Iñíguez, apoyó que se extienda la prisión preventiva de manera excepcional debido a la pandemia. Pero tal como anticipó Río Negro, propuso que sea por seis meses y no por un año, como dice el proyecto del fiscal José Gerez, y no para hacer el juicio sino para tramitar el recurso de impugnación de la persona condenada.

En cambio el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio se pronunció en contra. Su director, Juan Coto, dijo que es una ley "innecesaria" porque el índice de prisión preventiva en la provincia no llega al 10%.

Recomendó trabajar en los protocolos necesarios para retomar los juicios orales en vez de avanzar con un proyecto pensado para casos puntuales.

Sin perspectiva de género

Y por su parte el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio dirigido por Celina Fernández advirtió con firmeza que "no existe un compromiso real en la construcción de soluciones desde la mirada de las mujeres, y sin embargo nos 'utilizan' para sostener soluciones punitivistas (...) La necesidad es clara, y no es extender sin certezas los procesos ni medidas que siguen siendo 'preventivas', sino ser escuchadas, no ser revictimizadas, ser partícipes en la construcción de las propias soluciones".

Agregó que "no existe un protocolo sanitario para que victimas se acerquen a denunciar en Fiscalía, sino que debe hacerse por mail, o hacerlo en comisarías" y "el Protocolo del Cuerpo Médico Forense para practicar pericias en casos de abusos sexual ofrece un límite temporal: sólo se realizarían pericias si la denuncia de las víctimas se realizan dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho".

Marcelo Iñíguez, Juan Coto y el miembro del consejo directivo Máximo Castro Veliz, que también está a favor de la ley Gerez, expusieron ayer a la mañana en forma presencial ante los diputados de la comisión A de la Legislatura.

El Instituto con Perspectiva de Género no fue invitado, pero hizo circular su documento en el que no deja dudas sobre su posición. Por feliz coincidencia se conoció en vísperas del quinto aniversario del 3J.

Ayer pasaron también por la Legislatura las voces de las defensoras públicas Marisa Mauti (por videoconferencia) y Celia Delgado (presencial), en representación de la Asociación Pensamiento Penal.

Celia Delgado, de la Asociación Pensamiento Penal. (Gentileza)

Coincidieron en cuestionar la propuesta del fiscal, dijeron que es un tema que debe resolver un juez y no la Legislatura, y afirmaron que con un protocolo adecuado, los juicios podrían realizarse.

Lo contrario argumentó el siguiente expositor, Marcelo Hertzriken Velasco, de la Fundación Abogados Querellantes. “El proyecto de la fiscalía amerita al menos ser considerado como una herramienta prudente para prever que dentro de las situaciones excepcionalísimas se consagre un plazo similar al de otras provincias”, dijo.

El caso Cielo

Ya es un lugar común que esta ley está destinada a impedir que el 18 de septiembre salga en libertad Alfredo Escobar, con prisión preventiva por el femicidio de Cielo López, causa en la cual Hertzriken Velasco es querellante.

Marcelo Iñíguez confirmó ayer en su exposición ante los diputados lo que Río Negro publicó en exclusiva el 23 de febrero pasado: "averiguamos que la fiscalía y la defensa estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo y aplicarle a Escobar una condena de 35 años de prisión. No sé bien por qué no se concretó", dijo.

Sucedió que la familia de la víctima se opuso y el acuerdo naufragó. Nadie podía saber en esa fecha que dos semanas después se iba a producir la primera muerte por coronavirus en el país.

A la reunión de comisión asistió Hertzriken Velasco, abogado querellante.

Iñíguez dijo ayer que no pretendía vulnerar el principio de inocencia, pero "las pruebas (en el caso Cielo) son abundantes, a la fiscalía le va a ir muy bien. Con dos días de juicio quizá sea suficiente".

Hubo diputados de la comisión A que se entusiasmaron con la idea y hasta ofrecieron el recinto legislativo para hacer el juicio por jurados. Antes, el presidente del Colegio había propuesto el estadio Ruca Che.