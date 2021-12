BUENOS AIRES

El acto que organizó el gobierno en conmemoración de la vuelta a la democracia en 1983, no pareció ser sincero y menos aún coherente. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sostienen en la actualidad, muy buenas relaciones con naciones donde el régimen democrático no existe como tal. Se han aliado con países donde gobiernan dictadores. No hay que olvidar la defensa (por parte de los Fernández) de las tropelías de Nicolás Maduro en Venezuela, del represor Miguel Díaz-Canel en Cuba, y del tirano de Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos déspotas, de sistemas corruptos creados por ellos mismos para su beneficio.



Señores gobernantes de Argentina: la democracia existe y se fortalece en pueblos donde se prioriza el bienestar de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión de la ciudadanía y también de “la prensa en general”.



Y en aquellos territorios donde ella funciona, se pueden denunciar los actos de corrupción, haciendo intervenir libremente a la Justicia, para que pueda resolver mediante un dictamen o juicio (sin que el estado trate de interferir en los tribunales.)



En nada se parecen “el populismo kirchnerista” con el estadista y ex presidente, don Raúl Ricardo Alfonsín. En mi parecer, el acto bien podría haberse llamado “la farsa de los populistas”.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534