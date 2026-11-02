La maniobra que le quitó todo a Franco Colapinto en México: «Es difícil de entender»

Cuatro horas después de culminada la competencia, llegó la peor noticia. Franco Colapinto perdió el 7° puesto y los 6 puntos ganados en muy buena ley tras el Gran Premio de México de Fórmula 1, lo que significaba el adiós a la mala racha y tantos sin sabores consecutivos.

Pero los comisarios volvieron a caer contra el argentino. El argumento de la FIA no es convincente, algo propio de un ítem reglamentario ambiguo y con algunos grises en términos conceptuales. El mismo artículo fue aplicado al pilarense carreras pasadas en Zandvoort.

“Por no haber disminuido lo suficiente su marcha ante banderas amarillas”, la explicación de la FIA. Por si ello fuese poco, el comunicado añadió un punto de penalidad más a la Súperlicencia del argentino, que ya acumula cinco sobre doce posibles.

Por ésto, sancionaron a Franco Colapinto hoy. Increíble🤌🏽 https://t.co/zFFuE7eGjR — Nick (@Nicobadaracco_) November 2, 2026

Tras conocer la resolución, el piloto de Alpine expresó su bronca: “Es un final muy amargo después de lo que había sido una buena sensación al volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar».

Aunque también asumió la responsabilidad por lo sucedido. «Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Aunque es difícil de entender, es mi error arriba del auto. Creo que fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero desafortunadamente, debido a una infracción, recibimos una penalización y perdimos los puntos que merecíamos», agregó.

Viendo el costado positivo, Colapinto destacó el rendimiento de los monoplazas y la gran recuperación del equipo luego de tantas carreras complicadas. Un panorama alentador para lo que viene.

“Hubo varias reanudaciones y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me enorgullece, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en las últimas carreras para cambiar algunos de nuestros recientes problemas, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque perdimos nuestra recompensa», cerró el pilarense.

La revancha llega en unos días, nada menos que en la “competencia de casa”. El Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos (San Pablo), será la gran oportunidad para Franco de sentirse local con el mayor caudal de hinchas argentinos de todo el año.

¿Cómo fue la maniobra penalizada?

El suceso en cuestión ocurrió a poco del final, luego del accidente del inglés Arvid Linblad (Racing Bulls). Colapinto perseguía al australiano Oscar Piastri (McLaren), quien justamente había causado la colisión con el piloto inglés un giro antes y lo que derivó en su posterior sanción.

Al pasar un giro después por ese mismo sector, el semáforo lucía la luz verde de carrera normal, aunque al costado podría apreciarse estacionado el Racing Bulls de Linblad detenido y abandonado. La luz amarilla indicatoria de neutralización se activó en el preciso instante que Franco dobló a la izquierda e inició el tránsito por la chicana. Es decir, en milésimas de segundo.

Al momento de girar el volante y encarar el viraje a la derecha, ya con la señalización clara, Colapinto alcanzó a levantar el pie del acelerador lo suficiente como para cumplir la normativa, pero sin perder el control de su monoplaza. Sin embargo, para los comisarios, la reducción de velocidad no fue suficiente.

El reglamento establece que una de las maneras de demostrar el cumplimiento de la norma es registrar un tiempo al menos un 5% mayor al habitual para atravesar ese sector. Y si bien Alpine presentó pruebas de telemetría y fotografías para intentar demostrar que el argentino había respetado el procedimiento, los jueces no modificaron su postura y tampoco evidenciaron, mediante el documento oficial número 85, la reducción específica de velocidad.