Desde «El crimen de Pazos» a la que protagoniza Rodrigo de la Serna: las películas y series que se estrenarán en noviembre 2026 en Netflix
Se sumarán también especiales de Navidad en la plataforma líder de streaming en Argentina.
Netflix, plataforma líder de streaming en Argentina, dio a conocer el listado de series y películas que se estrenarán en noviembre 2026 en Latinoamérica. Entre los estrenos de clásicos para toda la familia, también habrá una sección especial de proyectos inspirados en la Navidad.
El catálogo de noviembre cuenta con el estreno de 15 series, 32 películas y la transmisión en vivo del enfrentamiento de Packers vs. Rams de la NFL, indicó Noticias Argentinas.
Cuáles son las series que se estrenan en noviembre 2026 en Netflix
Entre los títulos destacados se encuentran «El crimen de Pazos», una serie criminal inspirada en el caso real «Aniceto», un femicidio ocurrido en mayo de 2015 en la localidad gallega de Verín y las primeras tres temporadas de «Will Trent: Agente especial», la exitosa serie inspirada en las novelas de Karin Slaughter.
- 03 de noviembre: Will Trent: Agente especial (Temporadas 1, 2 y 3)
- 04 de noviembre: Elf on the Shelf: Videos cortos (Temporada 1 y 2)
- 05 de noviembre: Palomas negras (Temporada 2)
- 06 de noviembre: Palacio
- 09 de noviembre: Fargo (Temporadas 1, 2, 3 y 4) y Power (Temporadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
- 10 de noviembre: El plan del diablo (Temporada 3)
- 11 de noviembre: El cuerpo / La ley de Alicia: Parte 1
- 12 de noviembre: La emperatriz (Temporada 3)
- 13 de noviembre: El crimen de Pazos
- 14 de noviembre: Máscara
- 15 de noviembre: Black Butler
- 18 de noviembre: Sword Art Online (Sword Art Online y Sword Art Online II)
18 de noviembre: Gordon (de Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna).
- 19 de noviembre: Los altruistas
- 23 de noviembre: Fargo (Temporada 5)
- 26 de noviembre: Fool Night
¿Cuáles son las películas que se estrenan este mes en Netflix?
La plataforma distribuyó la lista de películas a estrenar, con títulos de drama, acción, aventura, animación y hasta un especial de proyectos de Navidad, de cara a las fiestas de fin de año. Entre los films más esperados están las comedias infantiles «Sing 1 y 2», «Cómo entrenar a tu dragón» y «Mi villano favorito 4».
- 01 de noviembre: Sing: ¡Ven y canta!, Sing 2: ¡Ven y canta de nuevo!, Destino final: Lazos de sangre, My Hero Academia: Two Heroes (la película), Locos de ira e Intriga.
- 03 de noviembre: Mike Tyson: Return of the Mike
- 04 de noviembre: La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta
- 05 de noviembre: Transformers (La venganza de los caídos, El lado oscuro de la luna, La era de la extinción, El último caballero)
- 06 de noviembre: Misión Imposible (Nación secreta, Destino final, El Club del Pie Izquierdo)
- 08 de noviembre: Scream 7
- 09 de noviembre: Un buen abogado
- 10 de noviembre: El Grinch
- 11 de noviembre: Góspel de Navidad
- 12 de noviembre: El intercambio navideño, Lara Croft: Tomb Raider
- 13 de noviembre: El expreso polar
- 15 de noviembre: Dr. Seuss’ El Grinch, Mi villano favorito 4
- 17 de noviembre: Oblivion: El tiempo del olvido, Cómo proteger a una estrella, La isla siniestra
- 18 de noviembre: 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi
- 20 de noviembre: Hermanastras, Elf: El duende
- 25 de noviembre: The Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra
- 26 de noviembre: Sonría
- 27 de noviembre: El niño, Quasimodo el alma de París, Ni en tu casa ni en la mía, Sonic: La película
- 30 de noviembre: Foxcatcher, Esposos, amantes y amigos
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