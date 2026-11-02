Desde «El crimen de Pazos» a la que protagoniza Rodrigo de la Serna: las películas y series que se estrenarán en noviembre 2026 en Netflix

Netflix, plataforma líder de streaming en Argentina, dio a conocer el listado de series y películas que se estrenarán en noviembre 2026 en Latinoamérica. Entre los estrenos de clásicos para toda la familia, también habrá una sección especial de proyectos inspirados en la Navidad.

El catálogo de noviembre cuenta con el estreno de 15 series, 32 películas y la transmisión en vivo del enfrentamiento de Packers vs. Rams de la NFL, indicó Noticias Argentinas.

Cuáles son las series que se estrenan en noviembre 2026 en Netflix

Entre los títulos destacados se encuentran «El crimen de Pazos», una serie criminal inspirada en el caso real «Aniceto», un femicidio ocurrido en mayo de 2015 en la localidad gallega de Verín y las primeras tres temporadas de «Will Trent: Agente especial», la exitosa serie inspirada en las novelas de Karin Slaughter.

03 de noviembre: Will Trent: Agente especial (Temporadas 1, 2 y 3)

04 de noviembre: Elf on the Shelf: Videos cortos (Temporada 1 y 2)

05 de noviembre: Palomas negras (Temporada 2)

06 de noviembre: Palacio

09 de noviembre: Fargo (Temporadas 1, 2, 3 y 4) y Power (Temporadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

10 de noviembre: El plan del diablo (Temporada 3)

11 de noviembre: El cuerpo / La ley de Alicia: Parte 1

12 de noviembre: La emperatriz (Temporada 3)

13 de noviembre: El crimen de Pazos

14 de noviembre: Máscara

15 de noviembre: Black Butler

18 de noviembre: Sword Art Online (Sword Art Online y Sword Art Online II)

18 de noviembre: Gordon (de Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna).

18 de noviembre: Gordon (de Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna). 19 de noviembre: Los altruistas

23 de noviembre: Fargo (Temporada 5)

26 de noviembre: Fool Night



¿Cuáles son las películas que se estrenan este mes en Netflix?

La plataforma distribuyó la lista de películas a estrenar, con títulos de drama, acción, aventura, animación y hasta un especial de proyectos de Navidad, de cara a las fiestas de fin de año. Entre los films más esperados están las comedias infantiles «Sing 1 y 2», «Cómo entrenar a tu dragón» y «Mi villano favorito 4».