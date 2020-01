La feria del Puesto Plottier se trasladará al CAM

La Feria del Puesto Plottier trasladará la venta de su producción a las instalaciones del CAM. Será este jueves a las 10 horas, en el Centro Administrativo Ministerial que se ingresa por la calle Antártida Argentina al lado de la estación de servicio y el shopping, o por calle Colón.

La Feria del Puesto Plottier pondrá en venta toda su producción de alimentos naturales desarrollados con el innovador método de la semi-hidroponia.

La feria es organizada por COPADE y su intensión es mostrar y acercarle a la comunidad todo el trabajo que realiza el Centro de Formación Agropecuaria.

Se venderán verduras como berenjenas , morrones vedes y tomates a precios accesibles .

Los alimentos que estarán presentes en la feria del CAM serán berenjena (1kg x $60 o 2kg x $100), el tomate (1kg x $50 o 2kg x $80), el morrón (1kg x $80 o 2kg x $150) y la variante cherry (1kg x $100 o 2kg x $170)

La feria del Puesto Plottier, que funciona en el predio de la EPEA n°2, realiza cursos de capacitación y comercializa sus alimentos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30.

Algunas capacitaciones son la manipulación higiénica de los alimentos, albañil en tierra cruda (adobe), producción de hongos comestibles sobre troncos, elaboración artesanal de escabeches y mermeladas, de vino, productos lácteos, cerveza artesanal e instalación de riego en espacios verdes.

¿Qué es el sistema semi hidropónico?

“La planta está arriba de un sustrato que no es tierra, es turba y perlita, ese sustrato permite que todos los alimentos que van en el riego por goteo entonces la raíz que está en ese sustrato tiene un intercambio de sales minerales. A parte está sana la planta, en el sustrato no tenés enfermedades” explicó Daniel Cortez, coordinador del Centro de Formación Profesional Agropecuaria.

Cortez explicó que en Europa ya se produce con el sistema semi hidropónico, que estructura que la planta no se sitúe en el suelo en contacto con la tierra, sino que está con sustrato, que la mantiene en una humedad constante.

La frutilla es otra producción que forma parte de la Feria del Puesto de Plottier, aunque en esta oportunidad no estará a la venta. “Esta frutilla no está en el invernadero, está afuera del suelo. Estamos a un metro de altura del suelo, que le permite a la gente cosechar más fácil, esa planta te dura cinco años, en el suelo dura dos nada más. Los productores de frutilla tienen que cambiar la planta cada dos años y es cara. El tercer elemento es que al ser una planta sana, y al darle los alimentos a través del goteo, duplicamos la producción de frutilla” detalló Cortez. La producción de frutilla por planta es en un promedio entre 500 y 600 gr, mientras que con el sistema semi-hidropónico se puede obtener un kilo de frutillas. En quince días estarán disponibles las frutillas con sistema semi hidropónico para su comercialización. Además de mejorar la producción, el sistema semihidropónico permite ganarle a las estaciones de cosecha, que permite cosechar no solamente en otoño, sino también en febrero.

“El sustrato no es alimento, es simplemente turba con perlita. El alimento viene a través de una cinta de riego, ahí a parte de agua le damos todos los días, según el producto le damos a la planta. El alimento cae en el sustrato y la planta, como es un sustrato muy poroso que retiene mucha humedad, permite muy fácil la transmisión del alimento que hay en el agua. El alimento vive del desarrollo del sistema radicular, nosotros le aplicamos un producto que facilita la simbiosis” explicó Cortez.

“Vamos a dar cursos de capacitación a productores, escuelas técnicas agropecuarias y con los que se recibieron para enseñar cómo hacer esto, cómo armar el semi hidropónico” concluyó Cortez.