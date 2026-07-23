Aumento en las prestaciones para personas con discapacidad: lo que hay que saber para julio 2026

En todo el país, el esquema de aranceles que perciben los profesionales y las instituciones de asistencia atraviesa una nueva actualización mensual. A través de la Resolución 2227/2026, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó la readecuación del nomenclador para las prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondiente a julio 2026.

El incremento fue calculado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio reportado por el Indec, garantizando la continuidad de las coberturas de las personas con Discapacidad bajo el amparo del marco legal de la Ley N°24.901.

Julio 2026: ¿Cómo se determinó el aumento en las prestaciones básicas para personas con discapacidad?

El ajuste en los aranceles responde al mecanismo de revisión periódica, fijado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La pauta de actualización fue homologada mediante el Acta N° 432 del organismo, en conformidad con lo normado por la Ley N° 27.793.

La resolución administrativa aplica una suba del 1,9% uniforme para todas las categorías del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, respecto de las tarifas cobradas en junio. La medida abarca tanto a las prestaciones de asistencia médica y de rehabilitación, como a las de contención educativa, formación e institucionalización en todo el territorio nacional.

Discapacidad: los nuevos montos de julio 2026 para centros de día, hogares y formación

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro arancelario, las instituciones prestadoras que integran la Categoría A pasan a percibir los siguientes valores oficiales por los servicios brindados:

Centros de Día : la jornada doble se actualiza a $1.078.908,97 (anteriormente $1.058.791,92), mientras que la jornada simple pasa a $573.974,97.

: la jornada doble se actualiza a $1.078.908,97 (anteriormente $1.058.791,92), mientras que la jornada simple pasa a $573.974,97. Centros Educativos Terapéuticos : la modalidad de jornada doble se eleva a $1.211.949,28, en tanto la jornada simple asciende a $661.873,74.

: la modalidad de jornada doble se eleva a $1.211.949,28, en tanto la jornada simple asciende a $661.873,74. Formación Laboral : la jornada doble se fija en $1.058.944,79 y la jornada simple en $575.838,48.

: la jornada doble se fija en $1.058.944,79 y la jornada simple en $575.838,48. Hogares y Residencias: la cobertura para Hogar Permanente asciende a $2.029.396,85, mientras que el Centro de Día Permanente alcanza los $3.155.754,63 y el Centro Educativo Terapéutico Permanente se ubica en $3.294.645,91. Para las residencias permanentes, el valor se fijó en $1.321.759,23.

El impacto en la Patagonia: adicional para discapacidad del 20% en Río Negro y Neuquén

Un aspecto clave, ratificado en el anexo de la norma emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, es la continuidad del plus por zona desfavorable para las provincias del sur argentino. Este componente busca compensar los mayores costos de vida y de infraestructura, que afrontan los centros de atención en la Patagonia.

En los distritos de Río Negro y Neuquén, los prestadores que brindan prestaciones básicas para personas con discapacidad mantienen el adicional del 20% sobre los valores base fijados por el Gobierno nacional.

Este beneficio asegura que el financiamiento a las obras sociales, prepagas y el sistema público en la Patagonia se liquide ajustado a los costos locales, resguardando la calidad y el derecho a la atención integral de los usuarios norteños y cordilleranos.