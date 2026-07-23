Quién era el ingeniero argentino asesinado en España por un hombre que creía que era el amante de su esposa

El ingeniero argentino fue asesinado por un hombre de 65 años.

Un ingeniero argentino murió de la manera más brutal en Madrid, España. Mientras se encontraba en su departamento fue atacado por un conocido que lo acusaba de ser el amante de su esposa.

El agresor, quien también es ingeniero, le asestó 13 puñaladas y huyó del lugar. Sin embargo, al día siguiente, mientras la Policía lo buscaba, fue hallado sin vida. En las últimas horas no solo se conoció la identidad del agresor, sino también el de la victima que tenía unos 37 años.

Quién era el ingeniero argentino asesinado en España

El ingeniero fue identificado como Facundo Rico y residía en el barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo ubicado en Madrid. Según la información brindada por medios españoles, el hombre era argentino con nacionalidad española y vivía en España hace más de una década.

Facundo era oriundo de la provincia de San Juan, donde en 2014 se recibió de ingeniero electrónico. Durante su último año de la carrera pudo dar los primeros pasos en su campo tras obtener una pasantía en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), también fu asistente de cátedra en la Universidad Nacional de San Juan.

Facundo Rico

Rico llegó al país europeo en 2016 con el objetivo de continuar con sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid.

Antes de asentarse en Madrid, vivió en la comunidad autónoma de Extremadura. El portero del edificio donde vivía declaró que el joven estaba allí desde hacía tres o cuatro años, pero viajaba bastante por ello no era muy conocido por los vecinos.

De acuerdo a la información personal que él mismo publicó en su perfil de LinkedIn, Rico trabajaba como ingeniero experto en energías renovables y alquilaba la vivienda.

El ingeniero había cursado dos másteres y recibido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, que era su principal campo de especialización.

Además, a lo largo de su carrera, pasó por distintos empleos: ocupó cargos como responsable de proyectos eólicos y fotovoltaicos en países como Uzbekistán. Dos meses antes de morir, había cambiado de puesto laboral y lo anunció en sus redes sociales: «Con muchas ganas de empezar este nuevo capítulo y afrontar los desafíos que están por venir».

Días después del crimen, los restos de Rico fueron llevados al tanatorio de Fuengirola, en Málaga, donde sus familiares y amigos realizaron el funeral.

Lo que sabe del hombre que asesinó al ingeniero argentino

El agresor del ingeniero argentino fue identificado como Alberto Juan. Era un ingeniero español de 65 años.

Según la información recabada, el pasado 14 de julio de 2026, el ingeniero español abordó a Facundo Rico en su departamento, lo inmovilizó con gas pimienta y lo apuñaló 13 veces.

Tras cometer el crimen, Alberto Juan huyó en su vehículo hasta una segunda vivienda que poseía en La Adrada, provincia de Ávila.

Al día siguiente, 15 de julio, tras la gran repercusión del crimen en los medios, el ingeniero español se dirigió al paraje natural «Charco de la Olla» (Ávila) y se quitó la vida.

Con la muerte del principal y único sospechoso, la Policía Nacional de España dio por cerrada y esclarecida la investigación.