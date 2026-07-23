«El peaje del 30%»: la letra chica del contrato con el que Claudio «Chiqui» Tapia le cedió dólares de la AFA a Javier Faroni

En plena investigación judicial en Estados Unidos, se conocieron las cláusulas del contrato comercial revelan las condiciones desproporcionadas con las que la AFA entregó su caja externa. En diciembre de 2021, la conducción de la calle Viamonte le cedió a TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, el monopolio exclusivo para representar, cobrar y organizar los eventos de la Selección Argentina en todo el mundo, con la única excepción del territorio nacional.

El «Acuerdo de Agente Comercial Internacional» se rubricó el 9 de diciembre de 2021, exactamente 24 horas después de que Gillette presentara formalmente la oferta de servicios, indica Noticias Argentinas. La vigencia se fijó hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizándole a la firma radicada en Florida el control de las marcas, emblemas y derechos de imagen del equipo nacional.

Las tres claves del contrato con TourProdEnter y la AFA

La auditoría sobre la documentación, según lo publicado por Noticias Argentinas, expone el nivel de atribuciones que se le concedieron a la firma con sede en Estados Unidos:

El «peaje» del 30%: por cada acuerdo comercial, patrocinio o sponsoreo firmado en el exterior, la empresa de Faroni se quedaba automáticamente con el 30% de la recaudación total .

por cada acuerdo comercial, patrocinio o sponsoreo firmado en el exterior, la empresa de Faroni se quedaba automáticamente con el . Comisión extra por logística: a ese porcentaje se le sumaba un 10% adicional por la distribución y logística de las contrataciones en las que participaba.

a ese porcentaje se le sumaba un por la distribución y logística de las contrataciones en las que participaba. Agente de cobro y pagos: la AFA le otorgó la facultad de ser el agente de cobro de los convenios. A la vez, se le asignó la logística y el pago a proveedores , raslados y alojamientos, directamente desde cuentas en bancos estadounidenses como Bank of America, Citibank y JP Morgan.

Con la excusa de buscar «nuevos ingresos comerciales» y encarar la promoción internacional de la AFA, el acuerdo funcionó como una ventanilla única fuera del país. TourProdEnter no solo cobraba los dólares de los sponsors globales, sino que administraba los pagos a los prestadores de servicios desde sus propias cuentas bancarias.

Esta ingeniería permitió que millones de dólares generados por la Selección campeona del mundo no ingresaran al sistema financiero argentino. La acumulación de comisiones y la falta de transparencia en el manejo de esos fondos terminaron por convertir al contrato de 2021 en la pieza central de la investigación penal que hoy salpica a la cúpula de la calle Viamonte ante los tribunales de Florida.

Desvíos y «cuevas»: así se ocultaron 300 millones de la AFA en el escándalo que sacude al fútbol argentino

La investigación judicial, publicada por el periodista Nicolás Pizzi en La Nación, detalla una red con tres destinos principales para las divisas que aportaban firmas multinacionales:

Recaudación global (US$ 300 millones): los ingresos por contratos con marcas por más de 93 millones de dólares entre sus cuentas, AFA Play y patrocinadores de amistosos en Asia y Medio Oriente ingresaban directamente a cuentas de TourProdEnter en cinco bancos de EE. UU. (Bank of America, Synovus, Citibank, JP Morgan y PNC Bank). Desvío a 10 empresas «pantalla» (US$ 57 millones): a través de una misma oficina virtual en Miami (Ives Dairy Road), se derivaron fortunas a firmas sin empleados ni actividad real. Entre ellas figuran las creadas a nombre de vecinos de Bariloche (un empleado de farmacia y una trabajadora de decoración), además de una jubilada de Palermo que cobró US$ 2,4 millones en 14 transferencias. Triangulación y retorno en efectivo: para cerrar el circuito, parte del dinero desviado a estas LLC era reenviado a la Argentina y se retiraba en efectivo en «cuevas» financieras de la City porteña. Según los documentos oficiales, la coordinación con los cueva-operadores estuvo a cargo del tesorero Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon.

Pese a que las sospechas ya comenzaban a filtrarse, en octubre del año pasado Claudio Tapia y Pablo Toviggino firmaron la extensión del contrato con la empresa de Faroni hasta el año 2030, renovándolo más de un año antes de su vencimiento original.

Con ese nuevo documento, la firma con sede en Miami no solo mantuvo el cobro de comisiones y contratos comerciales, sino que se le otorgó el poder absoluto para administrar todos los pagos que la AFA realiza en el exterior. Un poder delegatorio que hoy está bajo la mira directa de la Corte del Distrito Sur de Florida, donde la dirigencia deberá presentarse a declarar este 30 de julio.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas.