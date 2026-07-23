Dos heridos graves tras un ataque a tiros en Allen: uno fue trasladado de urgencia a Roca y buscan a los atacantes

La tranquilidad de Allen se vio interrumpida cuando, en horas de la madrugada, se registró un tiroteo que dejó como resultado dos heridos graves. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que una de las víctimas tuvo que ser derivada de urgencia a Roca.

El caso está en plena etapa de investigación y las autoridades buscan dar con los atacantes que aún no fueron identificados.

Tiroteo y dos heridos en Allen: lo que se sabe del caso

El episodio se registró este 23 de julio a la madrugada en el barrio Tiro, precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Ramasco. Según la información a la que accedió este medio, un grupo de personas se encontraba en el patio de la casa cuando, de forma repentina, aparecieron los atacantes caminando y les dispararon.

El comisario Alejandro Garcés detalló que solo dos hombres fueron alcanzadas por las balas recibiendo heridas en la zona del abdomen y el tórax. Debido a la gravedad, ambos fueron trasladadas en ambulancia al nosocomio local, pero luego se resolvió el traslado de uno de ellos a un centro de mayor complejidad en Roca. Se desconoce su estado de salud actual, pero se confirmó que su situación era crítica.

En relación con los atacantes, Garcés informó que intentan identificarlos debido a que escaparon tras el hecho. Además, las declaraciones recabadas hasta el momento resultan confusas, ya que no permitieron precisar cuántos eran ni quién habría disparado.

Durante esta mañana, personal policial junto a Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de turno retomaron los peritajes en el lugar del hecho para esclarecer lo sucedido.