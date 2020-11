La fiesta de la solidaridad: que la pandemia no sea un freno

No será como la del año pasado. Será más grande. Ese es el desafío que se impuso la segunda Fiesta de la Solidaridad, que organizan Canal 10 y el programa Juntos para Sumar, y que el sábado, de 16 a 18, tendrá su punto máximo con una transmisión especial y la posibilidad de que los rionegrinos y neuquinos se acerquen a ayudar. Habrá música, móviles desde distintos lugares d la provincia, y solidaridad, claro.



La pandemia no será un obstáculo. Eso es lo que decidieron cuando idearon esta segunda versión de la movida solidaria que comenzó el año pasado. Y aunque no habrá chances de juntarse, desde hace un mes las organizaciones que participan en todo el territorio rionegrino y en Neuquén, con ocho puntos de recolección, están juntado alimentos no perecederos y elementos de limpieza para que puedan distribuirse .

En Roca se hará la transmisión central conducida por Emiliano Gatti y Romina Bianchi.

Además de Roca, las ocho sedes que se sumaron este año son Viedma, Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Las Grutas, Cipolletti, Luis Beltrán y Neuquén capital. En cada lugar, una ONG o un institución se encarga de recibir las donaciones (ver aparte el detalle).

Cipolletti



“La verdad es que este año no venía pensando en la fiesta porque a mí me gustaba la idea del año pasado; la idea del encuentro, de vernos, de que la organizaciones estén presentes. Pero Canal 10 propuso hacer algo, aunque no podamos reunirnos. Y cuando empezamos a darle forma empezamos a preguntarnos cómo hacemos la campaña, y cuál es la realidad. Y la realidad es que hay mucha gente con hambre, mucha gente que se está quedando sin trabajo y con el paso del tiempo van a ir aumentando merenderos y demás. Entonces, nos pareció que la mejor campaña posible era reunir alimentos y también artículos de higiene y limpieza, que con la pandemia seguiremos necesitando”, explica a RÍO NEGRO Emiliano Gatti, alma máter de este encuentro.

Emiliano Gatti, alma mater de este encuentro y conductor del programa central que se realizará el sábado.



A ese impulso inicial, el canal sumó a los corresponsales que tiene en toda la provincia y en Neuquén. “Ahí adonde había un corresponsal buscamos asociaciones activas, que tengan una red de ayuda armada, y así surgió la idea y la elección de ocho lugares”, explica Gatti sobre esta fiesta que amplió su marco.

Los solidarios de Jacobacci.



Y luego, se dieron cuenta de que un día era poco para semejante movida, así que el 14 de octubre pusieron en marcha la recepción de alimentos y artículos. “Fuimos juntando cosas todo este tiempo. Y el sábado, de 16 a 18, voy a estar conduciendo con Romina Bianchi, en la puerta del canal para que la gente pueda pasar. No nos podemos congregar, pero vamos a estar ahí para que el que quiera pueda pasar en auto, en bici o caminando, y dejar algo, una donación. Esas serán las dos últimas horas de campaña, y vamos a ir conectando en vivo con los otros lugares”.

Desde Viedma.



Además habrá números musicales, videos de cada institución que participó, saludos especiales, como el que envió Lisandro Aristimuño, que además compartirá un tema que grabó con Juan Carlos Baglieto y Lito Vitale. O el Coro Kennedy, que sumará un número que grabó con otros 50 coros de Latinoamérica.

Neuquén se sumó a la campaña.

Los que participan

Las ONGs y grupos elegidos tienen un amplio trabajo social en sus localidades, son referentes solidarios que, desde hace años algunos, y desde la cuarentena otros, vienen asistiendo a familias y vecinos en situación de vulnerabilidad de ambas provincias.

En Cipolletti la ONG elegida es “Fundación Manos Que Ayudan”, una institución que desde hace 24 años se dedica en forma ininterrumpida a asistir diferentes localidades, comunidades de fomento, hospitales y merenderos de las provincias de Río Negro y Neuquén.

En Roca el grupo que participa de la campaña es “Nadie a dormir sin comer”. Y también la Empresa Multipack, que duplicará todas las donaciones (se puede donar a través del carrito de compras realizando una operación exclusiva en www.multipackdontomas.com.ar).

DÓNDE DONAR

Hasta el viernes

BARILOCHE: Fundación Sí, Club del Faldeo, Austria 550, de 10 a 20

VIEDMA: Fundación Sí: Lavadero El Conce – Avda. Caseros y Canadá / Lavadero SKill – Mitre y Mayor Linares / Lavadero Siglo XXI- Mitre 343.

PATAGONES: Heladería Fiore- J.J. Biedma 18, y Kiosco Peca’s, España y Dr. Baraja de 9 a 22

ING. JACOBACCI: Bomberos Voluntarios. Cuartel de Bomberos: todos los días.

LAS GRUTAS: Grupo Tirando La Red. Delegación Municipal.

LUIS BELTRÁN: Iglesia Adventista, Belgrano y Roque Sáenz Peña y Brío.40 Casa 28

CIPOLLETTI: Fundación Manos que Ayudan. La Visera Bar – Mengelle 210, de 9 a 14 hs.

NEUQUEN Cap: Red Solidaria. Facebook: Red Solidaria Neuquén

ROCA: Grupo “nadie a dormir sin comer”. Estación 10, Belgrano 1355, de 9 a 16.

Sábado:

El Sábado las Ong y los móviles de Canal 10 estarán en:

VIEDMA: Plazoleta del Fundador

CIPOLLETTI: Parque Rosahuer

LAS GRUTAS: Placita del Barrio Peumayen frente al Merendero La Colmena

BARILOCHE: Skatepark, Costanera

NEUQUEN: Cine Teatro Epañol

BELTRAN: Plaza céntrica frente a la comisaria

JACOBACCI: Cuartel de bomberos

ROCA: Canal 10 en 25 de Mayo 458