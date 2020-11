Paso a paso, las claves para entrar a Las Grutas sin problemas

Hasta ahora sólo los residentes y los propietarios no residentes pueden circular por la villa. (Foto: Martín Brunella)

Reserva previa, formulario web, testeo rápido de covid-19 en el acceso y una aplicación móvil que seguirá los movimientos dentro de la villa. Esos son los cuatro pilares del mecanismo de control sanitario que aplicará Las Grutas desde el próximo fin de semana, cuando se habilite el ingreso de turistas desde cualquier punto de Río Negro.

Hasta el momento, en el balneario sólo está permitida la llegada de propietarios de inmuebles no residentes, pero el domingo se ampliará el acceso a todos los vecinos que acrediten domicilio en la provincia. Ese esquema se mantendrá hasta el 4 de diciembre, fecha fijada para la apertura más importante, con la habilitación del turismo proveniente desde todo el país.

Durante las casi tres semanas de playas sólo para rionegrinos las pautas serán más rígidas y exigirán cumplir con varios pasos antes de llegar al ansiado descanso.

El camino empezará en casa, con la gestión de una reserva en uno de los alojamientos habilitados y registrados, que en su mayoría aparecen en la página www.lasgrutasturismo.gob.ar.

El segundo paso será completar el formulario con datos que aparecerá en la web del municipio, www.sanantoniooeste.gob.ar. Hasta ayer ese documento no estaba cargado para turistas, pero se anticipó que será similar al que está disponible para los propietarios no residentes.

Sin los comprobantes que acrediten la operación cerrada con los administradores de una casa, departamento u hotel, en el puesto que se instalará en el acceso norte -sobre la Ruta Provincial 2- no permitirán avanzar.

Pero en la entrada no sólo pedirán esos papeles o documentos digitales, sino que también exigirán a todos los ocupantes del vehículo realizarse una prueba para certificar que no están contagiados de coronavirus.

El operativo de testeos será similar al implementado en El Cuy desde el mes pasado, cuando se autorizó a los residentes en el Alto Valle para que viajen hacia para Bariloche con fines turísticos.

Después de 20 minutos y con los resultados negativos para covid-19, el último requisito será cargar los datos del documento de cada viajero en la aplicación móvil “Cuidarnos”, que previamente se exigirá que tengan descargada todos los prestadores de servicios de la villa balnearia.

“Con esa aplicación cargamos el número de DNI, que se ingresa a una base de datos y permite hacer una trazabilidad sobre el recorrido de esos turistas. Cada comerciante del ejido de San Antonio tiene la aplicación descargada y lo que va a pasar es que cuando el turista entre a un comercio le van a pedir el número de documento. Si por algún motivo la persona fue puesta en cuarentena preventiva, se va a conocer al instante si esa persona violó la cuarentena. Y es una herramienta que también permite confirmar si esa persona llegó al alojamiento y se hospedó”, explicó el director de Turismo local, Leandro Hernández.

Para despejar dudas sobre el uso de esa información -que estará en manos de autoridades locales y de Salud Pública- el funcionario aseguró que “cuando salga el turista, cuando diga que vuelve a su lugar de origen, se le escanea nuevamente el DNI y sus datos quedan fuera del sistema”.

Hernández detalló que no habrá límites para la permanencia en el balneario y dijo que tampoco habrá restricciones para personas que forman parte de grupos de riesgo ante el covid-19. “Sólo deberán cumplir con el testeo en el acceso norte, que es el único habilitado por el momento para ingresar a Las Grutas”, señaló.

Estas pautas se mantendrán hasta el 4 de diciembre, cuando se habilite la llegada de turistas desde cualquier punto del país. Desde ese momento, el ingreso será sin restricciones, algo que ayer fue cuestionado por personal de Salud ante la propia gobernadora, Arabela Carreras.

Si los complejos y establecimientos hoteleros aplican el protocolo como corresponde, no debería haber contagios. Leandro Hernández, director de Turismo de San Antonio Oeste.

Camping sin carpa, motorhome con baños

Desde la Dirección de Turismo advirtieron que por el momento no se prevé la habilitación de campings para pernoctar en carpas dentro del ejido de San Antonio Oeste, que incluye a Las Grutas.

Los únicos que podrán ingresar a esos espacios serán quienes arriben en motorhomes o casillas rodantes, pero este tipo de vehículos también deberán contar con características particulares para que les autoricen el ingreso.

“Se van a permitir sólo motorhomes que tengan su propio baño”, indicó el titular del área, Leandro Hernández.

La gobernadora Carreras ante trabajadores del hospital local, ayer luego del acto en la entrada a Las Grutas por la Ruta 2. (Foto: Martín Brunella)

Nuevo pavimento en el acceso norte

El acceso norte a Las Grutas tiene desde ayer inaugurado su nuevo asfalto.

El camino tiene 8,5 kilómetros y conecta San Antonio con el balneario, por la Ruta Provincial 2.

Además de la nueva entrada, también se trabajó en el ensanche y la pavimentación de las banquinas en un ancho de un metro de cada lado, completando el proyecto con señalización horizontal y vertical. La inversión total fue de $124.000.000.

El acto fue encabezado por la gobernadora, Arabela Carreras, acompañada por el vicegobernador, Alejandro Palmieri, el intendente, Adrián Casadei, el ministros Carlos Valeri (Obras y Servicios Públicos) y otros funcionarios.

“Este camino en particular tiene el significado de recibir a los turistas y eso es muy importante porque Río Negro tiene un 30% de su actividad económica vinculada al turismo. Por eso, cuando decimos que vengan o no vengan los turistas, estamos diciendo que ese 30 tenga de qué vivir o no. Vamos a ir abordando en conjunto las dos problemáticas, entendiendo el contexto mundial por el covid. En este sentido, tenemos que aprender a convivir y a cuidarnos”, dijo Carreras.