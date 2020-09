La fiscalía de Rincón de los Sauces, el arco más grande del mundo

Se acercaba el 1 de setiembre de 2019 y Marcelo Rucci no quería que la elección de Norma Sepúlveda como su sucesora en la intendencia corriera riesgos. Así que utilizó todos sus contactos en el Movimiento Popular Neuquino y en el sindicato petrolero para llegar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, y al fiscal general José Gerez.

"El fiscal de Rincón renunció, y por whatsapp. Me hace esto días antes de las elecciones. Quiero un juez y un fiscal nuevo, y los quiero acá, no por televisión", les reclamó Rucci, dejando en claro que no aceptaría audiencias por teleconferencia como era modalidad ya desde entonces.

Conflictividad social, violencia de género, problemas de adicciones: Rincón de los Sauces necesita un plan integral, no sólo más sistema penal. (Gentileza).

Ante cada reclamo por un hecho de inseguridad a la ciudad petrolera le vienen prometiendo de todo, incluso ser cabecera de la fantasmal Sexta Circunscripción. Pero las estadísticas no respaldan sus ambiciones.

Tiene baja litigiosidad, pero dos o tres veces al año estallan casos policiales terribles. Como dijo un encumbrado funcionario judicial, "necesita un arquero de equipo grande, que ataje las pocas causas importantes que le van a llegar por año".

Ese arquero nunca llegó. Las convocatorias del Consejo de la Magistratura no despiertan interés, los concursos terminan desiertos o los ganadores suman puntajes muy bajos, y una vez en el cargo renuncian o piden traslado al poco tiempo.

Rincón padece serios problemas sociales, de violencia de género y abuso intrafamiliar, potenciado por el consumo de sustancias legales y prohibidas.

Sin embargo, nunca en décadas se supo de un allanamiento que haya permitido desbaratar algo más que un quiosco de venta minorista de droga.

Como sucede en Cutral Co cada vez que va la Gendarmería, se produce el extraño fenómeno de que nadie encuentra lo que todos dicen que está a la vista.

En este contexto la designación de una fiscal puede que ayude, pero no de la manera que se lo están comunicando a la población. Sería bueno que lo aclaren desde ahora para evitar frustraciones cuando llegue el momento.