Las cifras detrás de la polémica: en Rincón hubo 8 audiencias en seis meses

En el primer semestre del año la Oficina Judicial tuvo trabajo 8 días en Rincón de los Sauces. En todo el año pasado fueron 13 días.

La defensora penal de la ciudad asistió a 12 audiencias, y la consultaron 10 personas.

Si fuera sólo por las estadísticas, está lejos de justificarse la creación de una estructura judicial en la ciudad petrolera, como lo reclaman el intendente actual Marcelo Rucci (MPN) y uno de los candidatos a reemplazarlo, José Quintero Marco, de Rincón Posible.

Pero es época de elecciones, Rucci es un aliado poderoso de Omar Gutiérrez y pieza clave del sindicato petrolero, de modo que las respuestas hay que darlas con rapidez: el gobierno envió 8 policías para reforzar la comisaría; el fiscal general José Gerez se instaló 3 días en la ciudad y después dejó como su delegado personal a Pablo Vignaroli; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, le garantizó al intendente que está a su disposición para lo que necesite, y el Consejo de la Magistratura armó de urgencia un concurso para cubrir la vacante de un fiscal que se fue sorpresivamente.

Del enojo al acuerdo

“Me sorprendió la predisposición de Busamia, tuve una buena charla telefónica con él. Gerez también respondió rápidamente, vino con un equipo y se instaló. Acá hay una necesidad real”, dijo Rucci a “Río Negro”.

Agregó que “la designación del nuevo fiscal llevará más tiempo porque depende del Consejo de la Magistratura que tiene que cumplir sus pasos administrativos, pero mientras tanto estamos cubiertos”.

La charla telefónica entre Rucci y Busamia, el martes a la tarde, no empezó en los buenos términos en que terminó: el intendente enarboló un supuesto compromiso escrito de creación de la Sexta Circunscripción y agitó el fantasma del corte de ruta. “Quiero un juez en persona, no por televisión”, alzó la voz, en alusión al sistema de videoconferencia.

Pedido de Cámara Gesell

José Quintero Marco.

A Rucci, que en realidad no va por la renovación de su mandato, lo apura Quintero Marco, candidato de una alianza vecinal entre el Pro y la UCR.

“Los casos complejos se tramitan por completo en Neuquén, acá no hay capacidad ni siquiera edilicia”, dijo consultado por “Río Negro”. Puso énfasis en que “hay muchos casos de abuso a menores y no tenemos una Cámara Gesell”.

“Yo soy abogado particular, me fijan audiencias en Neuquén y tengo que viajar. Como también soy gerente de la Anses eso me perjudica. Y es mentira que se hacen videoconferencias, es falso”, afirmó.

Un debate recurrente

El Tribunal Superior de Justicia quedó en medio de este tironeo político que poco tiene de novedoso: se reedita cada vez que se aproxima alguna elección (el 1 de setiembre se renueva intendente) o cuando se produce algún lamentable hecho criminal en la ciudad.

“No tenemos una decisión tomada”, dijo a “Río Negro” el presidente del TSJ, Germán Busamia.

“Nuestra prioridad es la correcta prestación del servicio de justicia y eso está garantizado”.

Consultado sobre las estadísticas que obtuvo este diario de manera extraoficial, no las confirmó ni las desmintió: afirmó que el Tribunal tiene sus propios números y “los estamos evaluando”.

Remarcó que “hay tres jueces siempre disponibles para hacer audiencias en Rincón de los Sauces”.

Un detalle: en el pasado, el TSJ siempre acompañó los pedidos de designación de magistrados y funcionarios con destino a Rincón de los Sauces invocando el volumen de trabajo.

Se fue, se quiere ir

Este mes el debate se precipitó con la sorpresiva renuncia del exfiscal Vicente Aiello, el segundo que abandona el cargo en dos años. Dejó en su oficina alrededor de 650 legajos sin resolver, la mayoría por hechos menores.

Por su parte la defensora Beatriz Chavero se presenta a cuanto concurso puede para dejar el cargo y mudarse de ciudad. Mientras tanto, con tantas horas ociosas le piden que cubra audiencias en Neuquén capital, lo cual representa un importante gasto en viajes.

El Consejo de la Magistratura resolverá este martes si abre el concurso para designar a un juez en la ciudad.

Los consejeros están esperando que les envíen estadísticas oficiales para saber si es un puesto que necesita ser cubierto o no.