La Fórmula 1 permitirá 80 personas por equipo

La Fórmula 1 tiene todo listo para su regreso para el 5 de julio con el Gran Premio de Austria que iniciará el Mundial 2020 postergado por la pandemia de Coronavirus. A medida que se acerca la fecha se conocen detalles de la nueva normalidad que se avecina para el automovilismo para su práctica futura. Se supo que la categoría sólo permitirá una plantede 80 personas, como máximo, por equipo en las pruebas que deban cumplirse sin público para prevenir contagios.

La lista de los equipos estará limitada a 80 personas para las pruebas sin público, con el objetivo de reducir el riesgo de contagios de Covid-19.

De estas 80 personas, no más de 60 serán las que trabajarán con los autos. Esta cifra deja fuera a todo el personal de hospitality, patrocinadores, marketing, relaciones públicas, seguridad y transporte.

El certamen se dividirá en pruebas con y sin público. Por tal motivo Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, decidirá qué fechas se realizarán sin aficionados, aunque está confirmado que las dos primerasde Austria y las siguientes europeas serán sin fanáticos.

El presidente y director ejecutivo de Liberty Media, Chase Carey, aseguró a principios de este mes que esperaban poder ya recibir a público a fin de año y el presidente de la Asociación de Pilotos, Alex Wurz, dejó claro que la Fórmula 1 visitará sólo países que ofrezcan garantías sanitarias.

"No vamos a ir a países o lugares en los que la crisis sea tan grave que no tengan capacidad suficiente en el sistema médico de la nación o región. En el caso de Austria, sé que no hay colapso", explicó Wurz.

El presidente de la agrupación de pilotos aseguró que a nadie le gusta celebrar una prueba sin público, pero recordó que es necesario empezar el Mundial lo antes posible y minimizar pérdidas económicas.

"Creo que nadie del mundo del motor, ningún piloto, ni yo, es fan de las pruebas fantasmasm sin público, porque vivimos de las emociones que compartimos juntos. Marca la diferencia acerca de cómo te sentís", afrmó Wurz.

Destacó que "todos llos pilotos con los que hable, algo que realizo en forma permanente, se negó a presentarse sin fináticos, creo que no sería lo correcto".