La Gata Fernández anunciaría su retiro el próximo miércoles

View this post on Instagram

“Hoy quiero jugar como cuando lo hacía en el barrio, sin canilleras ni vendas”⁣ ⁣ Momento #7 - Final de la Copa Libertadores 2009⁣ ⁣ Para cualquier futbolero y más para los sudamericanos, la importancia que tiene la Libertadores es indescriptible. Es esa copa que todos sueñan con ganar. Lo sueñan los hinchas, los jugadores, todos. Es como esa estrella que te pones de “yo la pude ganar” si sos jugador, o “yo vi a mi equipo campeón de la Libertadores” si sos hincha. Por eso es el logro más importante de mi carrera⁣ ⁣ Para ese partido me acuerdo que salí a hacer el reconocimiento con Claudio Gugnali, que era el ayudante de campo de Sabella. Entonces lo miré y le dije: “Claudio, hoy voy a jugar sin canilleras y sin vendas. Quiero jugar como cuando lo hacía en el barrio”. Ese era el pensamiento que tenía. Y creo que a nivel grupal, que es lo más importante, e individual fue algo superlativo. Hicimos un gran partido.⁣ ⁣ En el gol recuerdo que Sebastián le da un pase a la banda a Christian (Cellay) y siguiendo la jugada me voy corriendo al centro del área porque si pasaba la pelota la tenía que intentar tocar. Y así fue, cuando me llegó la empujé. ⁣ ⁣ Los que ven el gol me preguntan por qué no lo grité. La realidad es que en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de mi viejo. Fue una conexión increíble. Sabía que desde algún lugar él me estaba viendo y acompañando.⁣ ⁣ Ese fue el regalo más hermoso que le pudimos dar al pueblo Pincha y es un orgullo haber sido parte.⁣ ⁣ ⁣ #Mis10Momentos #GataFernández #GastónFernández