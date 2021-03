La guía de espectáculos para este fin de semana

Música

Sal Demonio

Giannini & Folatelli

Este viernes, en “La Cocina de Oro”, de Fernández Oro; sábado, en “Vaticano”, de Roca; y domingo, en “Música al patio”: Sal Demonio + Zezé Nou & Alma Sónica, entradas únicamente por anticipado, en Fernández Oro. (reservas al WhatsApp 2984648243)

Metatambó

En Casa de la Cultura

Este sábado, a las 21, el ensamble de percusión por señas se presenta en el patio de Casa de la Cultura de Roca. Entradas: se venderán las islas a un valor de $1400 (hasta 4 personas) y $2100 (5 ó 6 personas) hasta el viernes 12. El valor de anticipadas es el mismo que para Socios de Casa de la Cultura.

La venta de islas será en Casa de la Cultura (9 de julio 1043) de 9 a 13 y de 18 a 22. Es necesario llevar nombres y apellidos y DNI de cada persona que va a compartir la isla.

“Mágica & Misteriosa”

Sinfónica de Neuquén

Este viernes, la Orquesta Sinfónica de Neuquén presenta “Mágica & Misteriosa”, a las 21, en el Cine Teatro Español.

En esta oportunidad, se ofrecerá el concierto para arpa y orquesta de cuerdas con la participación como solista de la arpista Mara Diniello. Además, continuará el homenaje a Piazzolla y se cerrará con W.A. Mozart.

La formación subirá a escena en un grupo reducido con el escenario ampliado y en una puesta adaptada para cumplir con el Protocolo de Prevención COVID -19. El concierto tendrá una duración de 50 minutos, sin intervalos.

Reportorio:

Astor Piazzolla

“Melodía en La menor”

Claudia Montero

“Mágica y misteriosa. Concierto para arpa y orquesta de cuerdas”

Solista: Mara Diniello (arpa).

Wolfgang Amadeus Mozart

“Sinfonía N°40 K.550”

Las localidades son limitadas y estarán disponibles a la venta de 18 a 21 en boletería de Cine Teatro Español, Av. Argentina 235. El valor de la entrada general es de $500 y para jubilados/as y menores de 25 años, $300.

Teatro

“Ya entendí

En el MNBA Neuquén

Este viernes y sábado, a las 22, en el MNBA Neuquén, sube a escena “Ya entendí”.

La obra habla sobre dos seres solitarios, sus vidas se cruzan en una oficina. La atracción inmediata da lugar a un juego esquizofrénico de palabras e ideas absurdas, que son el comienzo de una serie de encuentros y desencuentros, de situaciones divertidas y momentos que se van recortando y montando, uno sobre otro, sin una única historia lineal que las atraviese.

En medio de tanta paranoia e insensatez, los personajes deslizan sus verdaderos conflictos y dejan ver que esa búsqueda incansable por establecer algún contacto humano consiste en la primaria necesidad de comunicación.

Actúan Laura Sarmiento, Mariana Corral y Carlos Barro.

Cupos limitados. Las entradas, gratuitas, se retiran una hora antes del evento .

Fundación Cultural Patagonia

“Verano FCP” continúa compartiendo espectáculos en el exitoso ciclo que tiene lugar en el Anfiteatro al aire libre del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca; los viernes y sábados de marzo, a las 21.

Como siempre, los eventos respetan los protocolos de salud y seguridad.

“Bajo las estrellas”

FCP presenta un concierto en formato lírico que ofrecerá zarzuelas, canzonetas y boleros con clásicos de todos los tiempos. “Bajo las estrellas” subirá a escena, este viernes a las 21, en el Anfiteatro al aire libre del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca. La propuesta cuenta con la participación de los cantantes David Vallejos, Marcela Caldironi y Ana Belanko; la actriz María Robin; los pianistas Marianela García Pérez y Mauro Moya; y el percusionista Jerónimo Molina.

El programa incluye “Como la cigarra” de María Elena Walsh; “Dos gardenias” de Isolina Carrillo; “Tú me acostumbraste” de Frank Domínguez; “Solamente una vez” de Agustín Lara; “El desdichado” de Camille Saint-Saëns; de la zarzuela “Las hijas del Zebedeo”: “Carceleras” de Ruperto Chapí y José Estremera; de la zarzuela “La dolorosa”: “Dúo cómico de Perico y Nicasia: Ya verás cuando me ponga” de Juan José Lorente y José Serrano; “Noche hermosa” de Pablo Sorozábal; “Granada” de Agustín Lara; “Trust de los tenorios” de José Serrano; y de la ópera “La traviata”: “Brindis” de Giuseppe Verdi.

Pablo Aristimuño

Con el Grupo de Rock

El sábado, a las 21, será el turno del Ballet cantante Pablo Aristimuño, quien compartirá un concierto solista junto al Grupo de Rock de FCP, en el Anfiteatro al aire libre del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca.

El programa está conformado por “Bring on the night” de Sting; “The logical song” (Richard Davies / Roger Hodgson) de Supertramp; “Roundabout” (Jon Anderson / Steve James Howe) de Yes; “(En) El séptimo día” (Gustavo Cerati) de Soda Stéreo; “Maniac” de Michael Sembello; “Your love” (John Fredrick Spinks) de The Outfield; “Feeling good” (Leslie Bricusse / Anthony Newley) de Muse; “Eiti Leda” (Charly García) de Seru Girán; “Suspensión” (Luis Alberto Spinetta) de Invisible e “Innuendo” (Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor) de Queen, entre otros.

Actuarán la cantante Alfonsina Magariño; Alan Tetchiev, saxo; y el tecladista Diego Bascur.

Localidades en venta para “Verano FCP”

La entrada general, posee un valor de $200 y se permiten hasta 100 personas por función. Los puntos de venta son los siguientes: Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), viernes de 10 a 13 y de 17 a 20, y el sábado de 10 a 13; y el Museo Patagónico de Ciencias Naturales (Avenida Roca e Isidro Lobo), de viernes a domingo de 18 a 21.

Artes plásticas

Durante marzo, en la Sala de arte Emilio Saraco, puede visitarse la muestra “Metáforas Urbanas”, del artista visual Alberto Pinuer, una de las propuestas seleccionadas del resultado de la convocatoria anual que realizó dicho espacio.

En “Metáforas Urbanas” Pinuer aborda, según sus palabras, “la metamorfosis que ocurre en mi ciudad, el crecimiento vertical, la velocidad, el ritmo que ha tomado este cambio… las casas bajas están dando lugar a enormes moles de cemento y de a poco vamos acostumbrándonos a la proliferación de grandes edificios, a este nuevo paisaje urbano”.

La muestra se puede visitar de martes a sábados por sistema de turnos escribiendo por whatsapp al celular 299 5940249 o por mail a saladeartesaraco@gmail.com. Alberto Pinuer nació en Bariloche, en 1967, y se radicó en Neuquén en 1980. Su transitar en el arte comienza al ingresar a la Escuela Superior de Bellas Artes donde egresa con el título de Profesor de Artes Visuales.

Es en la pintura donde encuentra la libertad necesaria para expresarse. Su imagen es abstracta y ha evolucionado desde un comienzo marcado por la geometría a una pintura más libre, gestual y orgánica.