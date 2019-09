"La innovación empieza con el cambio de la cultura de trabajo"

El salto al mundo digital pasa por lograr una transformación de la cultura laboral antes que por la incorporación de tecnología. “Cambiar la forma en que pensamos y ahí es donde realmente empieza a ocurrir la disrupción y la innovación”, dice Sabina Schneider, quien en su experiencia cuenta el haber liderado conversiones digitales combinando diseño, tecnología y datos.

Esta ingeniera egresada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y especialista en robótica e inteligencia artificial será una de las conferencistas en la jornada "Yo Pienso", este miércoles en Neuquén.

“Lo venimos a traer justamente porque (en Globant) nacimos como digitales, ya tenemos esa forma de pensar y de accionar. No queremos dar cátedra de esto, sí queremos traer un conjunto de lineamientos que nos sirvieron mucho trabajando con organizaciones para acceder a ese cambio”.

R-Una empresa nativa digital hoy tiene una variabilidad y una flexibilidad mayor que una empresa corporativa, tradicional, jerárquica. Se adapta mejor a los cambios. Eso la hace tener una ventaja competitiva para aprovechar el mercado, oportunidades que se van dando en el momento en que están ocurriendo.

R-Totalmente. La pirámide que se ve en general acá la verdad que no existe. Lo que tenemos son equipos, células, que trabajan de forma multidisciplinaria pero también colaborativa. No existe una figura fuerte del jefe que baja órdenes sino que el líder lo que hace es allanar el camino para que los equipos puedan trabajar de una forma mucho más efectiva y sin trabas: o sea tratar de desbloquearles o sacarles impedimentos o dependencias que hacen que trabajen más.

R-Sí lo es. Y la verdad que es uno de los grandes saltos que tiene que hacer hoy el management de estas empresas porque si no el talento nuevo de los millennials no va a trabajar con una persona que se pone de jefe, a los gritos, a dar órdenes. ¡Se va a otra empresa!

Hoy hay ofertas, está MercadoLibre, Despegar, Google mismo que trabaja así; nosotros, Tarjeta Naranja está en esta movida también. Entonces hay una oferta de trabajo más abierto y autónomo y la gente va a elegir trabajar donde le gusta. ¿Por qué va a ir a sufrir a una compañía donde te maltratan? No tiene sentido.

Globant, un gigante nacido en Argentina



Dedicada a la informática y el desarrollo de software, la empresa fue formada en el 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti.

Su sede central está en Buenos Aires pero ha extendido sus operaciones a Colombia, Uruguay, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Perú, India, México, Chile, Rumania, Bielorrusia y España.

Emplea a 8.300 personas.

Líder de transformaciones digitales



Sabina Schneider es Chief Solution Officer Latinoamérica de la empresa Globant. Ingeniera egresada de la UTN, ha liderado transformaciones digitales combinando diseño, tecnología y datos.

Se especializó en Ilmenau, Alemania, en robótica e inteligencia artificial.

Es partner del Studio Business Hacking que conecta los negocios con la tecnología.