Brasil también sufrió una baja para el Mundial 2026: Wesley se desgarró y ya tiene reemplazante

Wesley se desgarró y es baja en Brasil para el Mundial 2026. (Foto: AP)

Así como le pasó a la Selección Argentina con Leonardo Balerdi, Brasil también debió cambiar a un jugador de la lista de 26 convocados al Mundial 2026 por una lesión muscular.

Wesley sufrió un desgarro en el aductor izquierdo en el amistoso de ayer contra Egipto y se perderá la Copa del Mundo. La Verdeamarela debuta en 6 días contra Marruecos.

El lateral derecho de la Roma se dio cuenta rápido de lo que le había pasado y se lo vio entre lágrimas en el banco de suplentes cuando lo sacaron.

A diferencia de la decisión de Lionel Scaloni, que prefirió esperar unos días antes de confirmar el reemplazo de Balerdi, Carlo Ancelotti ya definió quién sustituirá a Wesley en la lista.

El reemplazante será Éderson, volante de Atalanta. El entrenador italiano prefirió reforzar otro puesto y cubrirá el lateral derecho con Danilo e Ibañez.

«Danilo puede jugar en todas las posiciones. Con Wesley lesionado, lo necesitamos como lateral derecho. Ibáñez también puede jugar ahí, como lo hizo contra Panamá», aseguró Ancelotti.

Éderson, de 26 años, es mediocampista central y su buen presente en Italia lo puso en el radar del Manchester United. En Brasil jugó en Cruzeiro, Fortaleza y Corinthians.

Se fue a Salernitana por 6 millones de euros y Atalanta lo compró en 23M al poco tiempo. Ahora, el United pagaría más de 50M.