La irónica respuesta de Maradona a Burlando y a sus hijas

Los enfrentamientos entre el entorno de Diego Maradona y sus hijas vienen desde hace tiempo y en este contexto se recrudecieron.

Dalma y Gianina manifestaron su preocupación por cómo vive su padre y por cómo lo tratan quiénes lo rodean.

Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, aseguró que evalúan hacer una denuncia por privación ilegítima de la libertad.

"No estaría gozando de la libertad que gozamos todos los ciudadanos en un país. A una persona no solamente colocándosela en un sótano se la priva de la libertad. Cuando no se le permite elegir qué es lo bueno y que es lo malo, también es una forma de privación de la libertad", expresó Burlando.

Por esa razón, Diego grabó un video en el que ironiza sobre esa acusación, fingiendo estar esposado. "Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Miren lo preso que estoy, preso las pelotas", disparó.

Dalma ya había declarado que le es imposible comunicarse con su papá y que desde su entorno le cambian el número de teléfono.