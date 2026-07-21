Trungelliti ganó el duelo argentino en Kitzbühel, donde otros cuatro argentinos esperan en octavos

El duelo de raquetas argentinas en la primera ronda del ATP 250 de Kitzbühel (Austria) quedó en poder de Marco Trungelliti (95°), ganador hoy ante el bonarense Juan Manuel Cerúndolo (50°) en el choque correspondiente a la primera ronda.

Fue un triunfo contundente de Trunge, de 36 años, sobre el 8° preclasificado del certamen, el zurdo menor de los hermanos, a quien derrotó por 6-1 y 6-2, en una hora y trece minutos de partido en la cancha Grandstand.

Cerúndolo venía de tener una buena semana, aunque con un duro golpe en las semis de Gstaad con match point incluido ante Raphael Collignon. Por su parte, Trungelliti había vuelto a sonreír a nivel ATP con su triunfo de Umag sobre Kyrian Jacquet, pero después quedó eliminado en segunda cuando le tocó enfrentarse con Alejandro Davidovich.

Former champions collide ⚔



2023 winner @sebaabaez7 prevails past Kecmanovic 6-3, 3-6, 6-4 in Kitzbuhel #GeneraliOpen 🇦🇹 pic.twitter.com/l33GdFgbb6 — ATP Tour (@atptour) July 21, 2026

El santiagueño avanza a la segunda ronda donde enfrentará a Yannick Hanfmann. El alemán viene de derrotar al wild card Lukas Neumayer en sets corridos.

En la víspera, en tanto, otros tres argentinos habían conseguido avanzar de instancia en Kitzbuhel, certamen con disputa sobre polvo de ladrillo.

Sebastián Báez, campeón en Austria en 2023, venció al serbio Miomir Kecmanovic 6-3, 3-6 y 6-4; Mariano Navone hizo lo propio por 6-4 y 6-0 ante el francés Alexandre Müller; y Facundo Díaz Acosta derrotó al italiano Federico Cina, por 4-6, 6-3 y 6-4. El platense Tomás Etcheverry, en tanto, avanzó directo por ser el 4° preclasificado.

En Estoril (Portugal), por otra parte, Román Burruchaga (60°) eliminó hoy al suizo Stan Wawrinka, ex N°3 del planeta y tres veces ganador de Grand Slam, por 6-4, 4-6 y 6-3, en lo que fue el último partido del helvético sobre polvo de ladrillo, ya que se retira a fin de año.