El dólar oficial frenó su suba mientras el mercado vuelve a mirar las inversiones en pesos

El dólar mayorista bajó a $1.477,50, mientras que el blue se ubicó a $1.545, y el MEP a $1.512,35. En tanto, los bonos soberanos en dólares operan con leves bajas en Wall Street. En ese contexto, el riesgo país medido por J.P. Morgan se ubica en 417 puntos básicos.

El dólar cortó su racha alcista en medio de la tensión global

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo.

En ese contexto, el dólar cortó su leve racha alcista y por primera vez en cinco jornadas descendió. Acumuló, en los dos primeros días de esta semana, una baja de $ 0,50, lejos de la caída de $ 16,50 de los dos primeros días de la semana anterior.

En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El minorista finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación, y el tipo de cambio minorista del BCRA cerró en $1.498,40.

En los mercados paralelos, el blue avanzó a $1.545 para la venta. En cuanto a los financieros, el MEP cae hasta los $1.508,09, y el CCL opera en los $1.566,45.

Especialistas consideran que «si tanto el riesgo país como la inflación se mantienen en los niveles actuales, no se ve un incremento en la volatilidad del tipo de cambio».

Consultoras coinciden en que el principal cambio observado durante las últimas semanas fue el regreso del interés por los instrumentos en pesos.

En ese sentido, distintos informes privados señalaron que disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.

La última licitación del Tesoro reforzó esa tendencia. El Gobierno logró renovar vencimientos por encima del 100% y colocó Lecap con una tasa efectiva anual cercana al 25,6%, manteniendo el atractivo de las inversiones en moneda local.

NA