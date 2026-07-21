Ángel Correa es nuevo refuerzo de River: llega desde Tigres y firmará contrato hasta 2029

River sumará jerarquía a su ataque: Ángel Correa será nuevo jugador del Millonario y firmará un contrato hasta diciembre de 2029. Según informó el periodista Germán García Grova, la dirigencia llegó a un acuerdo con Tigres de México para concretar la incorporación del delantero argentino, que se convertirá en uno de los refuerzos más importantes del mercado.

Aunque todavía no se dieron a conocer los números oficiales, la operación rondaría los 18 millones de dólares. La cifra se debe a que la cláusula de salida del futbolista está fijada en 15 millones netos de impuestos, por lo que el monto final que desembolsará el club de Núñez será superior. De esta manera, Eduardo Coudet contará con el delantero que había solicitado para potenciar una ofensiva que tuvo una de sus principales falencias en la primera mitad del año: la falta de gol.

Ante esa necesidad, el Millonario ya había incorporado a dos delanteros de peso como Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, y ahora sumará a Correa para completar el ataque. Será el sexto refuerzo de River en este mercado de pases, ya que también llegaron Nicolás Otamendi, Giovanni González y Mauro Arambarri.

El atacante de 31 años llega procedente de Tigres, club al que arribó en 2025 luego de que la institución mexicana adquiriera su pase al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 10 millones de euros. En el conjunto mexicano disputó 57 partidos, convirtió 23 goles y aportó 13 asistencias entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

Durante su carrera, Correa construyó una extensa trayectoria en Europa. Tras debutar en San Lorenzo, fue transferido al Atlético de Madrid en 2014 y permaneció más de una década en el equipo español, donde conquistó títulos como la Liga de España 2020/21, la Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018. Además, fue parte del plantel de la Selección Argentina campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Con su llegada, el Millonario suma una pieza ofensiva de experiencia internacional y Coudet tendrá a disposición un futbolista capaz de desempeñarse por todo el frente de ataque.