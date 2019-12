La justicia española absolvió a Leo Ponzio

Leonardo Ponzio fue absuelto de la acusación de corrupción deportiva en la que se investiga un supuesto arreglo del partido Levante-Zaragoza, en la ultima jornada de la Liga española de la temporada 2010-2011.

Ponzio, de 37 años, quien jugó en Zaragoza entre 2004-2006 y 2009-2011, compone el listado de 35 futbolistas exculpados junto con sus compatriotas, el ex arquero Leo Franco y el mediocampista de Banfield Nicolás Bertolo.



La absolución de Ponzio se produjo a un año exacto de la obtención de la Copa Libertadores de River ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid, con el volante central como titular.

La Justicia consideró que no puede darse por probado que el destino de ese dinero fueran los jugadores del Levante y rechazó que estuviera arreglado

Según la denuncia, Zaragoza habría pagado 1.7 millones de euros a los jugadores del Levante por dejarse perder y evitar el descenso. El Levante cayó 2-1 y el perjudicado fue el Deportivo de La Coruña, que descendió a la segunda. La condena de un año y tres meses de prisión recayó en dos ex directivos de Zaragoza: el ex presidente Agapito Iglesias y el ex director Javier Porquera.